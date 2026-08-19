Una mujer de 35 años en estado "grave" tras sufrir una agresión con arma blanca en Usera

1111339.1.260.149.20260819012835 SAMUR de la Comunida de Madrid. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años ha sufrido una agresión por arma blanca este martes en la calle Dolores Barranco del barrio de Usera (Madrid) a las 22.00 horas. El Samur ha conseguido estabilizarla pese a sufrir cuatro heridas "importantes".

Finalmente, ha sido trasladada al hospital 12 de octubre en estado "grave", según han informado desde Emergencias Madrid. La Policía Municipal de Madrid ha colaborado y ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario y la Policía Nacional se encarga de realizar la investigación de este suceso.