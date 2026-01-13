Una mujer da a luz en plena calle en San Blas cuando se dirigía al hospital

Efectivos de SAMUR-Protección Civil atienden a una mujer que ha dado a luz en plena calle en Madrid - EMERGENCIAS MADRID EN X

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha dado a luz en la madrugada de este martes en una calle del distrito madrileño de San Blas gracias a la ayuda de efectivos de Samur-Protección Civil mientras, ha informado Emergencias Madrid.

El inesperado parto ha ocurrido en la calle Egipto. La mujer se dirigía al hospital junto a su pareja tras romper aguas, viéndose obligada a dar a luz en plena calle.

Sanitarios de Samur-Protección Civil han acudido hasta el lugar y han atendido a madre e hijo, quienes se encuentran en perfecto estado de salud, pese a las bajas temperaturas registradas en la capital madrileña.