Una mujer herida grave por quemaduras y un hombre intoxicado por humo en un incendio en su casa en Latina

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer mayor ha resultado gravemente herida con quemaduras en un 20 por ciento de su cuerpo, y un hombre ha sufrido una intoxicación por humo debido a un incendio en su vivienda en la calle Rafael Finat, en el distrito madrileño de Latina.

El incendio se ha originado en el salón de la vivienda y hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos dotaciones de Bomberos de Madrid que, a su llegada a la zona, se han encontrado a los ocupantes de la vivienda saliendo por su propio pie del inmueble, según han detallado desde Emergencias Madrid.

En concreto, se trata de una mujer de 73 años que ha sufrido quemaduras en la nuca, espalda y un brazo, por lo que ha tenido que ser trasladada en estado grave al hospital de La Paz, a donde también ha sido trasladado el hombre en estado potencialmente grave.