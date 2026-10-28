Municipios madrileños muestran sus condolencias y se ponen a disposición para ayudar tras el accidente

Los vecinos de Urda se movilizan para socorrer a las personas accidentadas en los trenes. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la Comunidad de Madrid han trasladado este miércoles sus condolencias a las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo y se han puesto a disposición para ayudar en lo que fuera necesario tras este choque de trenes que se ha saldado con la vida ya de 64 personas.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

El primero en reaccionar ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se ha confesado "conmocionado" por las noticias que ha ido recibido en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press. Los efectivos madrileños han partido a Los Yébenes "para estar allí con sus compañeros de seguridad y emergencias y trabajar lo más rápido posible en el rescate de todas aquellas personas que puedan estar atrapadas, en la identificación de las personas en una situación tan difícil, tan dramática como ha sido este choque".

De su lado, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha trasladado en nombre de todos los vecinos su pésame a las víctimas y seres queridos y ha señalado que acompañan en su dolor a todos los personas afectadas, además de desear una pronta recuperación a quienes han resultado heridos.

"Desde nuestra ciudad ponemos a disposición todos los recursos municipales que puedan ser necesarios. Nuestro cariño y solidaridad con los afectados por esta terrible tragedia y con todas sus familias. También quiero expresar nuestro agradecimiento a los servicios de emergencia y a todos los profesionales que están trabajando en el lugar", ha subrayado.

Desde Móstoles han compartido el mensaje de petición de donación de sangre por parte de la Comunidad de Madrid y se unirán un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario para mostrar su recuerda y respeto a las víctimas y sus familias.

"Mostoleños, ante el posible incremento de necesidades asistenciales, nos sumamos al llamamiento urgente para donar sangre. Es momento de colaborar y responder a esta necesidad. Yo también lo haré y animo a todos los que podáis a acudir a vuestro punto de donación más cercano", ha señalado el alcalde, Manuel Bautista, a través de redes sociales.

Desde el Consistorio de Leganés han expresado su "profundo pesar" por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo y han trasladado su "más sinceras condolencias" así como su apoyo, cariño y solidaridad.

"En estos momentos de profundo dolor, Leganés se une al duelo y acompaña de corazón a todas las víctimas y sus familias. Nuestro respeto, solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos", han indicado.

De su lado, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se ha mostrado "consternada por el terrible accidente ferroviario" y ha trasladado todo su cariño y apoyo a las víctimas, familias y sus seres queridos, a los que ha deseado "una pronta recuperación", además de agradecer el trabajo de los equipos de emergencia que están en el lugar.

En Alcorcón, la alcaldesa, Candelaria Testa, ha convocado en el Ayuntamiento una Junta de Portavoces urgente para abordar la ayuda que se pueda ofrecer. Además, una delegación de voluntarios de Protección Civil y dos dotaciones de Bomberos de Alcorcón se dirigen al lugar para ofrecerse al mando operativo de la emergencia.

"Estamos en contacto con las alcaldías de la zona para ofrecer todos los recursos que sean necesarios. Nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas y a sus familiares", ha aseverado. A estas condolencias se han sumado también desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y el de Parla donde recordarán a las víctimas y sus familias, a las que han transmitido "apoyo y cariño" en estos momento difíciles.

El Ayuntamiento de Arganda pone todos sus recursos humanos y materiales al servicio de la tragedia ferroviaria de Toledo, según ha informado el alcalde, Alberto Escribano, en un comunicado. Lo hará facilitando los medios a través del Centro de Coordinación Municipal (CECOM) de la Comunidad de Madrid. Escribano ha enviado en sus redes sociales todo su "apoyo y aliento a todos los profesionales que trabajan en el rescate con la esperanza de que se pueda encontrar al mayor número de personas vivas posible".

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, se ha mostrado "consternado" por este grave accidente ferroviario y "muy pendiente" de la evolución de los acontecimientos. "Todo mi cariño y apoyo a las víctimas, a sus familiares y a todas las personas afectadas. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que están trabajando en estos momentos. Como muestra de respeto y solidaridad, convocamos a los vecinos y vecinas de Parla a guardar un minuto de silencio hoy a las 20 horas en la Plaza de la Constitución", ha indicado.