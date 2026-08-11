Los municipios con puntos de observación de eclipse activan restricción de acceso, controles y dispositivos de seguridad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), durante una visita al Planetario de Madrid del Parque Tierno Galván, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Durante la visita, Almeida ha conocido de primera mano la programación especial que este - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la Comunidad de Madrid incluidos entre los puntos oficiales de observación del eclipse han adoptado una serie de medidas de seguridad, movilidad y prevención ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes, en coordinación con el dispositivo general anunciado por la Delegación del Gobierno.

Entre las medidas comunicadas figuran limitaciones de acceso de vehículos, habilitación de aparcamientos, controles de aforo, presencia de Policía Local y Protección Civil, así como restricciones preventivas vinculadas al riesgo de incendios, especialmente en entornos forestales y de montaña.

En el caso de Navacerrada, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) prevén limitar el acceso a las zonas de Navacerrada, Cotos y Valdesquí cuando se completen los aparcamientos disponibles. Asimismo, podría procederse al corte de la carretera M-601 por debajo del puerto para evitar el colapso de los accesos y mantener libres las vías de evacuación.

La DGT ha advertido de que no se podrá estacionar en arcenes, calzadas o zonas no habilitadas para observar el fenómeno astronómico y ha avanzado que podrá adoptar medidas puntuales de regulación del tráfico en los entornos con mayor concentración de personas.

Además, la Comunidad de Madrid ha recordado la prohibición de hacer fuego o utilizar pirotecnia en zonas forestales, al mismo tiempo que ha hecho especial hincapié --al igual que la Delegación del Gobierno-- en la importancia de recoger los residuos generados para evitar incendios.

NORMATIVAS EN MUNICIPIOS CON ZONAS DE OBSERVACIÓN

En La Cabrera, el Ayuntamiento ha habilitado tres zonas de estacionamiento en la calle Carlos Jiménez Díaz, el aparcamiento del tanatorio y la calle del Hontanar. El acceso de vehículos al punto de observación estará limitado y el tramo final deberá realizarse a pie por la Subida al Convento y la calle del Hontanar.

El dispositivo de este municipio contará durante toda la jornada con agentes de la Policía Municipal y efectivos de Protección Civil. Estos últimos dispondrán de vehículos preparados con una motobomba forestal ligera, con capacidad para 600 litros, y un remolque con un depósito de 900 litros.

Además, durante la mañana se procederá al riego del emplazamiento mediante seis cubas de agua de 10.000 litros cada una. Durante el desarrollo del evento, una cuba de 10.000 litros permanecerá en el lugar como depósito de reserva, según han detallado fuentes municipales.

El Consistorio cabrerense ha recordado la prohibición de fumar, utilizar pirotecnia o introducir elementos que puedan ocasionar incendios, en una jornada en la que se prevé una importante afluencia de público a espacios naturales.

Por su parte, El Molar ha previsto un Plan de Autoprotección, Emergencias y Seguridad para el acto de observación, organizado junto a Pedrezuela en el circuito municipal de motocross. El dispositivo contará con Policía Local, Protección Civil y personal municipal, así como con puntos de información, control de accesos y un plan de actuación ante posibles emergencias.

En Tres Cantos, el Ayuntamiento ha suspendido las actividades previstas en la finca de Valdeloshielos por el riesgo de incendios y restringirá el acceso de vehículos a este enclave. El Consistorio mantendrá, no obstante, la posibilidad de observación individual y prevé el reparto de gafas homologadas.

Colmenar Viejo habilitará su punto de observación en la avenida de Adolfo Suárez, donde se contará con personal de apoyo y seguridad para ordenar la asistencia y gestionar las zonas habilitadas, mientras que en San Sebastián de los Reyes se ha establecido como espacio de observación el campo de fútbol de la calle Teide, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

En San Agustín del Guadalix, la observación se desarrollará en la avenida Lorenzo Ginés Brandín, en el tramo comprendido entre la rotonda de la Virgen y la M-104. El Ayuntamiento ha anunciado la entrega de gafas a las personas inscritas.

Buitrago del Lozoya acogerá actividades en el área recreativa de Riosequillo en virtud del convenio formalizado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la organización del Festival del Eclipse, que agotó entradas apenas unos instantes después de sacarlas a la circulación.

Todo ello se enmarca en el dispositivo general coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid, que ha anunciado la movilización de cerca de 1.700 policías nacionales y guardias civiles, junto a la coordinación con la DGT, los servicios de emergencias y los ayuntamientos ante la esperada concentración de público en distintos puntos de la región.