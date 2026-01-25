Municipios de la ribera del Jarama relanzarán con ecologistas una alianza para recuperar medioambientalmente el río

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la ribera del Jarama relanzarán junto a entidades ecologistas una alianza para recuperar medioambientalmente el río, el "más importante" de la Comunidad de Madrid.

Lo ha explicado en una entrevista con Europa Press el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, quien busca relanzar la Alianza por la Recuperación del Río Jarama junto a Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Coslada y Rivas Vaciamadrid.

Se trata de una plataforma que se puso en marcha en el pasado mandato pero que no "fraguó" del todo a pesar de, ha instancias de San Fernando, haber aglutinado "todos los municipios por donde discurre el Jarama" y haber dado "pasos importantes".

"Hicimos una evaluación de la situación del río a su paso con cada uno de nuestros municipios, pero ahí quedó", ha lamentado Corpa, quien ha negado que, a pesar de no conseguir los frutos a los que aspiraba no se haya "hecho nada" en la ribera este mandato.

El regidor ha enumerado las actuaciones que desde su Consistorio se han impulsado como los expedientes para limpiar en los próximos meses el tramo entre el polideportivo y el puente de la M-206 para en una segunda fase acometer trabajos entre este puente y el conocido como 'Puente del Moco'.

En estos pasos en busca de la sostenibilidad medioambiental del Jarama, ha indicado que lo que pretenden en esta ocasión con la alianza por el Jarama es apelar también a organismos dependientes de la Comunidad de Madrid y el Estado para que se adhieran.

En el caso de la administración regional, ha puesto en el foco al canal de Isabel II, explicando que hay un "grave problema" con las toallitas cuando entran en colectores, especialmente en Coslada, que al final "desaguan prácticamente en San Fernando" y provocan una situación "dantesca" cuando hay tormentas fuertes. También ha citado a la Conferencia Hidrográfica, a la cual piden que colabore y trabaje en la limpieza de los cauces.

"No veo como una utopía la recuperación del río en San Fernando de Henares y los municipios por donde discurre el Jarama precisamente están ubicados donde están por la riqueza que en su día suponía tener el río en sus términos municipales", ha afirmado Javier Corpa.