El mural 'Niños perdidos', en Fuenlabrada, laureado con el tercer puesto de las mejores obras de arte urbano del mundo

El mural 'Niños perdidos', en Fuenlabrada

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mural 'Niños perdidos', en la calle Tesillo de Fuenlabrada, ha sido laureado con el tercer puesto en el ranking de las mejores obras de arte urbano del mundo, tras 'Kalamata' (Grecia) y 'Deep reflection' (Serbia).

"Tenemos el mejor mural de España y el tercero del mundo! La obra de nuestro Museo de Arte Urbano 'Niños Perdidos', de Murfin, está en el podium de los mejores murales del mundo en 2025. Una vez más, Fuenlabrada brilla y es gracias a todos vosotros y vosotras. Con vuestro apoyo, seguimos trabajando para que Fuenlabrada siga teniendo el reconocimiento que merece", ha expresado el alcalde de la localidad, Javier Ayala, en una publicación de Instagram.

En la Comunidad de Madrid, un total de tres murales optaban a convertirse en la mejor obra de arte urbano del mundo. Además del de Fuenlabrada, 'Fireman', en Alcalá de Henares y firmado por el madrileño Sfhir, ha quedado en cuarta posición, mientras que 'Follow your Star', de la artista Leyre Pérez Velasco 'Leyvel', también ha permitido entrar a la capital en el 'top ten' del ranking, con la décima posición. Los tres han sido seleccionado por la plataforma de arte urbano Street Art Cities (https://streetartcities.com/).

Así, Murfin sitúa a Fuenlabrada en el mundo con su mural 'Niños perdidos'. Forma parte del Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF) y se encuentra en la fachada lateral del edificio de viviendas situado en la calle del Tesillo 1, aunque es visible desde la plaza del mismo nombre. La obra está protagonizada por una niña que abraza a un cocodrilo de juguete, que parece que podría saltar del muro para protegerla.

En Madrid capital está 'Follow your Star', obra que ha salido de los pinceles de la artista Leyre Pérez Velasco, conocida en el circuito como Leyvel. Un lince en plena naturaleza colorida que cobra vida con técnicas en 3D es la protagonista de uno de los muros del patio del colegio público Regimiento Inmemorial del Rey, en la avenida de Moratalaz, 51.

Son 180 metros cuadrados de mural que hacen que Vicálvaro alcance dimensiones mundiales al ser seleccionado por la plataforma de arte urbano Street Art Cities. El proyecto ha sido desarrollado en colaboración con el escultor digital Ricardo Rolland. Está realizado con pintura tradicional pero permite contemplarse también en realidad aumentada en 3D al acercar un teléfono móvil.

Por último, el madrileño Sfhir firma 'Fireman', en el 22 de Ruperto Chapí de Alcalá de Henares, un mural por el 50º aniversario del cuerpo de bomberos en el municipio.

Sfhir, firma tras la que se encuentra Hugo Lomas, se describe como un artista que cincela "cada detalle de un modo laborioso, casi obsesivo, para lograr el más crudo hiperrealismo". En Madrid se le conoce bien: su último trabajo en la capital es el 'más difícil todavía', un enorme mural de 55 metros de ancho y 18 de alto en una de las fachadas del Palacio de Vistalegre.