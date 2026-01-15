El mural pintado por Miguel Brayda en la fachada del teatro El Montacargas, en Latina, se blinda modificando el PGOU - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El mural pintado por Miguel Brayda en la fachada del teatro El Montacargas, en el distrito de Latina, se blinda formalmente con la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid para la catalogación del edificio de la calle Antillón, 19, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Gobierno municipal refuerza así la iniciativa que aprobó en el mes de julio, cuando suspendió la licencia de obra que suponía una alteración de esta obra. El expediente aprobado este jueves será sometido al trámite de información pública durante un mes y el documento técnico será remitido al Gobierno regional.

La modificación del Plan General busca la inclusión de este edificio, conocido como El Nuevo Montacargas, en el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU para, a su vez, proteger el mural, obra del artista y escenógrafo realizada en 1993.

La iniciativa asigna al edificio un nivel 3 de protección, grado parcial, aplicando el blindaje a su fachada, por lo que su interior no se considera de especial significación y, por tanto, no se le asigna protección.

El expediente viene avalado por los informes de la Dirección General de Planeamiento, de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la ciudad de Madrid y de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.

ITE DESFAVORABLE

A la aprobación de la modificación del Plan General a la que ha dado luz verde el Consistorio se llega después de que el pasado verano la colocación de un andamiaje en el inmueble por parte del propietario del edificio, para reparar los problemas que presentaba la fachada avivara el debate en torno a la necesidad de proteger el mural.

El inmueble contaba con un acta desfavorable de Inspección Técnica de Edificios del 18 de diciembre de 2023 y con un informe técnico de la Junta de Distrito de Latina del 30 de mayo de 2024 en el que se detectaban deficiencias en los revestimientos. En ambos documentos municipales se instaba a su subsanación sin modificación del estado de la pintura de la fachada.

La Subdirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno regional solicitó entonces la protección de la pintura por parte del Ayuntamiento al no cumplir los criterios para ser Bien de Interés Cultural ni Patrimonial, pero destacando que sí presentaba interés artístico y cultural por su autoría, simbolismo y valor comunitario.

Al no estar catalogado, el Gobierno municipal adoptó en julio las cautelas previstas legalmente para evitar que, durante la preparación de la modificación del Plan General, se hubieran podido producir actuaciones que acabaran de forma irreversible con el mural. Por ello, se procedió a la suspensión de las obras que afectaran a la fachada.

UNA ANTIGUA FÁBRICA DE CARAMELOS

El edificio de tres plantas que aloja el local de actividades El Nuevo Montacargas fue desde su construcción, en 1950, una fábrica de caramelos, que se adaptó como la sala de teatro independiente El Montacargas en 1993.

Fue entonces cuando Brayda, fallecido en 2016 y Premio Nacional de Escenografía, pintó el mural con escenas de corte oníricas de decoración vegetal y animal en su fachada. La sala se convirtió en referente cultural del barrio, pero echó el cierre en 2020. En 2023 reabrió convertida en el establecimiento actual.