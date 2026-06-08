El Museo de Historia recibe unos 700 visitantes durante la Noche en Blanco y Amarillo por la visita de León XIV

Fachada Museo de Historia de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de Madrid recibió unas 700 visitas durante el horario de apertura extraordinaria de la 'Noche en Blanco y Amarillo', con entrada gratuita a varias entidades culturales con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en las que ha destacado que "el ambiente era estupendo", con presencia de "mucho visitante extranjero" y de personas que estaban en Madrid para la vigilia, algunas de ellas con intención de enlazarla con la misa, y que buscaban "cosas que hacer en la ciudad".

La delegada ha explicado que algunos visitantes se mostraron sorprendidos al encontrar museos abiertos. "Nos han comentado que les parecía muy bien que la noche se adornara con museos abiertos", ha apuntado.

Rivera de la Cruz ha subrayado también la "absoluta tranquilidad" y "normalidad" durante esa noche, en la que, según ha señalado, hubo "medio millón de personas" en la calle "y no hubo ningún incidente que lamentar".

La delegada ha defendido que la apertura extraordinaria es "una muy buena forma de promocionar" la oferta cultural de la ciudad, al permitir que los visitantes hagan fotografías, las compartan y contribuyan a dar a conocer espacios que, según ha dicho, "todavía" no conocen los propios madrileños, con es el caso de los centros municipales que participaron en esta iniciativa: el Museo de Historia, el Templo de Debod y el Museo de San Isidro.

La propuesta de la 'Noche en Blanco y Amarillo' toma como referencia la tradicional 'Noche en Blanco', surgida en París en 2002 para acercar el patrimonio cultural y artístico a la ciudadanía, y añade el guiño a los colores blanco y amarillo de la bandera del Vaticano.

EL LIBRO ENTREGADO AL PAPA, UN OBSEQUIO HECHO "CON AMOR Y MIMO"

Por otro lado, Rivera de la Cruz también ha destacado el obsequio entregado al Pontífice, una edición especialmente encuadernada de la obra 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid', de Jerónimo de la Quintana que incorpora el escudo de su santidad estampado en pan de oro.

Al respecto, ha resaltado la implicación de los trabajadores de la imprenta municipal para que el regalo "quedara absolutamente perfecto". "El Papa se lleva una verdadera joya artesana", ha afirmado, asegurando que el ejemplar fue elaborado "con amor y mimo".

Sobre los mensajes que ha compartido el Papa durante estos días en los distintos actos de su agenda en la capital, Rivera de la Cruz ha afirmado que le emocionó escucharle decir que se sentía madrileño. "Esa frase la he dicho muchas veces: si estás en Madrid, eres de Madrid", ha señalado.

La delegada ha valorado la misa frente al Palacio de Cibeles como "una demostración maravillosa de lo que puede hacer Madrid", con "casi un millón y medio de personas en la calle" y una ciudad "engalanada" con flores blancas y amarillas y alfombras de Ponteareas realizadas especialmente para el Corpus.

"Podemos estar todos los madrileños muy orgullosos de la bienvenida que le hemos dispensado al Papa", ha concluido.