El Museo de Historia reúne obras de Goya o Giordano en una muestra que reivindica la figura de dos grandes filántropas

Goya y el legado de dos filántropas “excepcionales” protagonizan una nueva exposición en el Museo de Historia de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de Madrid acoge desde este miércoles la exposición 'Goya y las escuelas italiana y flamenca. Un siglo de filantropía de Carlota de Santamarca y Antonia González', una muestra que reivindica el legado artístico y social de dos mujeres que hace casi un siglo destinaron sus fortunas a la protección y educación de niños huérfanos.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado la exposición, que el público podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 23 de septiembre. La instalación reúne una selección de algunas de las obras más destacadas legadas por Carlota de Santamarca y Donato, duquesa de Nájera, y Antonia González Pérez.

Durante la visita, Rivera de la Cruz ha destacado el valor patrimonial de la colección y el papel de ambas benefactoras, a quienes ha definido como mujeres "excepcionales" y pioneras de una filantropía comprometida que dejó huella en la ciudad de Madrid.

"(Estas dos mujeres) dedicaron su vida a reunir esas obras y a pensar que a su muerte tenían que tener un fin social. Entonces se ha reunido aquí toda esta obra, la Fundación Ibercaja nos ha patrocinado esta exposición para que podamos abrirla en tiempo y forma", ha explicado la delegada en declaraciones remitidas a los medios.

La muestra, según comparte el Ayuntamiento en un comunicado, ofrece un recorrido por más de tres siglos de historia del arte europeo a través de obras pertenecientes a las escuelas española, italiana y flamenca, además de poner el foco en la dimensión humana de dos figuras que impulsaron importantes proyectos asistenciales destinados a la infancia más vulnerable.

DE GOYA A GIORDANO

Uno de los principales atractivos de la exposición es el conjunto de seis óleos realizados por Francisco de Goya entre 1785 y 1786, conocidos como 'Juegos de niños'. Estas pinturas representan escenas cotidianas protagonizadas por niños que juegan al toro, a soldados, buscan nidos o participan en distintos entretenimientos populares, ofreciendo una mirada singular a la vida cotidiana de la España ilustrada.

Junto a las obras de Goya, la exposición reúne destacadas piezas de la pintura flamenca del siglo XVII. Entre ellas figuran 'Jauría de perros acosando a un ciervo', de Frans Snyders; 'Bodegón de frutas y fondo de paisaje', de Paul de Vos, y 'El triunfo de Neptuno y Anfítrite', de Frans Francken el Joven.

La escuela italiana está representada por varias obras de Luca Giordano, entre las que sobresale la monumental 'Huida a Egipto', realizada entre finales del siglo XVII y considerada una de las piezas más relevantes del recorrido expositivo.

La muestra incluye asimismo importantes ejemplos del barroco español, con obras de Bartolomé Carducho, Vicente Carducho, José Antolínez, Juan de Arellano y Alejandro de Loarte, entre otros autores vinculados al esplendor artístico del Madrid del siglo XVII.

El recorrido se completa con una selección de retratos y pinturas de los siglos XIX y XX que permiten conocer mejor a las propias benefactoras y su contexto histórico. Entre ellas destacan los retratos de Carlota de Santamarca, realizado por José Moreno Carbonero en 1908, y el de Antonia González Pérez junto a su marido, obra de Pablo Manzano.

También forman parte de la exposición trabajos de destacados representantes de la pintura romántica española, como Ricardo de Madrazo, Bernardo López Piquer y Antonio de Brugada, además de paisajes orientalistas de Jenaro Pérez Villaamil.

La exposición combina así el interés artístico de una colección excepcional con el reconocimiento a la labor social desarrollada por Carlota de Santamarca y Antonia González, cuyo legado permitió la creación de instituciones dedicadas a la acogida y formación de menores huérfanos.

"Merece la pena y sobre todo creo que es una ocasión también para reflexionar sobre esa historia de dos mujeres prácticamente anónimas, acomodadas, que sin conocerse nunca tuvieron un mismo objetivo vital", ha destacado Rivera de la Cruz.