Muy grave un hombre de 51 años tras el incendio de su vivienda en Carabanchel

Incendio en una vivienda de Carabanchel - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha resultado herido muy grave este sábado como consecuencia del humo que ha provocado un incendio en su vivienda de la calle Salvador Alonso, 11 del distrito de Carabanchel.

Dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el fuego, originado a las 15 horas, y han rescatado al hombre, que se encontraba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria en una de las habitaciones del inmueble.

Samur-PC ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), ha revertido la parada y una vez estabilizado le ha trasladado muy grave al Hospital 12 de octubre, ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

El fuego afecta a la cocina, pero toda la vivienda queda inundada por humo, lo que dificulta mucho el trabajo de los Bomberos. No hay más viviendas afectadas por el incendio en el edificio.

Un psicólogo de Samur-PC ha atendido a familiares de la víctima y Policía Municipal ha cortado la calle para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. Además, ha acompañado al convoy sanitario hasta el hospital para agilizar su llegada.