Nacarino (FRAVM) reclama una estrategia metropolitana para Madrid y advierte que "no puede seguir creciendo sin límites"

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, durante un entrevista para Europa Press, en la sede de FRAVM, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha defendido la necesidad "urgente" de que Madrid cuente con una estrategia metropolitana real, basada en la cooperación entre municipios y no en la competencia, para afrontar problemas ya cotidianos como la movilidad, la vivienda o la desigualdad territorial, subrayando que "no se puede seguir creciendo sin límites".

"La gente vive en un municipio y trabaja en otro. Las dinámicas urbanas ya superan incluso los límites de la Comunidad de Madrid", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press.

Nacarino ha subrayado así que la región funciona hoy como un "espacio urbano continuo", cuya área de influencia supera los 200 kilómetros, con residentes que, por el precio de la vivienda, viven en Guadalajara, Toledo, Segovia o incluso Valladolid, pese a trabajar en Madrid. "Es un proceso ya imparable que necesita políticas públicas adecuadas", ha señalado.

El responsable de la FRAVM considera imprescindible que la Comunidad de Madrid promueva un marco de gobernanza metropolitana, donde el Gobierno regional ceda competencias y los municipios sean capaces de coordinarse para planificar vivienda, movilidad, servicios sociales y desarrollo económico. "Necesitamos una buena gestión metropolitana que mejore la calidad de vida de la gente", ha subrayado.

En este sentido, Nacarino ha puesto como ejemplo de las disfunciones metropolitanas el ensanche de San Fernando, un desarrollo urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Madrid pero situado muy cerca de San Fernando de Henares.

Según ha explicado, allí se construirán cerca de 700 viviendas donde vivirán alrededor de 3.000 vecinos, que en su día a día "van a estar más cerca del municipio de San Fernando que del resto del distrito de Vicálvaro". Para el presidente de la FRAVM, esto demuestra la falta de una gestión metropolitana real, ya que "la gente ya vive en varios municipios" por lo que ya no se respetan las fronteras administrativas.

"DEBE SER UNA CENTRIFUGADORA, NO UNA ASPIRADORA"

De este modo, Nacarino ha criticado el actual modelo territorial, que concentra inversiones y oportunidades en el norte de la región mientras buena parte de la población reside en el sur. Para él, Madrid debería abandonar la lógica de "absorber todo" y pasar a impulsar el desarrollo de ciudades medias de su entorno.

"Hay ciudades como Talavera de la Reina que están perdiendo población. O ciudades como Ávila, Segovia o Guadalajara, que podrían crecer si Madrid actuara como motor cooperador", ha explicado. Ha calificado de "sinsentido" iniciativas como la propuesta de la Comunidad para que la capital aspire a convertirse en la "capital del español", cuando a 200 kilómetros "ya existe una ciudad como Salamanca, que lo es".

Nacarino reclama una visión territorial "equilibrada", tanto a nivel autonómico como estatal, que evite que Madrid actúe como un polo que atrae todo el desarrollo económico y "vacíe" el resto del entorno.

MODELO MEDITERRÁNEO DE CIUDAD

El presidente de la FRAVM aboga, según ha trasladado durante la entrevista, por crear nuevas centralidades en distintos puntos de la región, de manera que no sea necesario desplazarse decenas de kilómetros para trabajar o acceder a servicios.

Aunque reconoce que se ha puesto de moda la idea de la "ciudad de los 15 minutos", sostiene que España ya dispone de un modelo propio: la ciudad mediterránea, compacta y con vida de barrio, que considera "claramente superior" a los modelos anglosajones basados en grandes desplazamientos diarios.

"Lo que no puede ser es que si quieres ocio tengas que ir a un único punto de la ciudad, o que todo el empleo esté concentrado en la misma zona", ha señalado.

Nacarino ha alertado de que la capital se acerca a sus límites urbanos y ambientales, especialmente en el contexto de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en marcha. "Con este plan, Madrid habrá agotado todos sus límites urbanísticos", ha advertido.

Ha recordado que las ciudades también tienen límites ecológicos, vinculados a la disponibilidad de agua, la huella ambiental y la capacidad de su territorio. "No podemos seguir creciendo como si los recursos fueran infinitos. Vaciar medio país y colmar Madrid no es sostenible", ha afirmado.

Nacarino ha puesto como referencia el Área Metropolitana de Barcelona --aunque con mejoras respecto a su modelo inicial-- para ilustrar la necesidad de una gobernanza supramunicipal "eficaz, coordinada y con participación ciudadana".

Ha señalado que Madrid necesita aprender de esas experiencias, pero adaptarlas a su realidad y a su escala. "Lo que hace falta es que el Gobierno regional y los ayuntamientos cedan parte del poder para crear un espacio común donde planificar el territorio con sentido", ha defendido.