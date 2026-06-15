Nace el Centro de Terapias Avanzadas: un impulso a la producción de fármacos personalizados en enfermedades complejas

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes el nuevo Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (CRETA) para fabricar medicamentos de última generación que utilizarán, entre otras técnicas, terapia genética, celular e ingeniería de tejidos.

Acompañada de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, la jefa del Ejecutivo autonómico ha visitado este lunes las nuevas instalaciones que se ubican en el Centro de Transfusión, en Valdebernardo, un centro que nace como herramienta para incrementar la capacidad de producción de estos novedosos fármacos y apoyar a los grupos de investigación en los centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Además, permitirá centralizar la producción de medicamentos de terapias avanzadas, y posicionará a la región a la vanguardia nacional en innovación biotecnológica.

"No vamos a permitir que ninguna idea se quede sin explorar y ningún avance médico sin desarrollar", ha subrayado la presidenta del Gobierno autonómico durante su intervención, en la que ha explicado que se trata de una solución para ayudar en enfermedades complejas.

En este sentido, se trata de fármacos que utilizan genes, células o tejidos para prevenir y tratar patologías como la leucemia, el mieloma múltiple o el rechazo en trasplantes. "Esos medicamentos se basan en el uso de algo muy especial que son los productos que provienen del propio paciente, del propio ser humano y es lo que diferencia que sean distintos. Las células se extraen del individuo, se modifican genéticamente, se entrenan para que ataquen específicamente una diana y después se insertan de nuevo en el paciente. Esto es fundamental porque estas terapias salvan vidas completamente, salvan vidas de patologías que son mortales en muchos casos y en otros son crónicas y muy graves para los pacientes y para sus familiares", ha explicado Ayuso.

Según ha explicado Félix García, inmunólogo y facultativo especialista en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, CRETA se trabaja con células de los propios pacientes para modificarlas y convertirlas en vectores, en fármacos, que sirvan para curar pacientes. "Son súper específicas de paciente", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que el centro se ha creado "para aumentar la capacidad productiva de las salas blancas que hoy en día están trabajando en terapias avanzadas en toda la Comunidad de Madrid".

"Las salas blancas de los hospitales están investigando e intentando llevar esa investigación a la producción. Es decir, se investiga, se hace ensayo clínico y se desarrolla para llevarlo a los pacientes. Todo no se puede hacer en la misma casa porque no da de sí", ha explicado el inmunólogo.

De esta forma, CRETA busca replicar esto enfocado a la producción, no a la investigación, para que llegue a más pacientes. "Básicamente es hacer como una fábrica para que ellos estén más desahogados y tengan más capacidad de desarrollar", ha apuntado.

De esta forma, este nuevo espacio --anunciado por la jefa del Ejecutivo autonómico en el pasado Debate del Estado de la Región-- será un lugar para "escalar proyectos y que toda idea brillante que nace en un hospital no se pare por falta de producción", ha subrayado, facilitando que estas terapias novedosas estén al alcance de "todos los pacientes que lo necesiten".

En este sentido, la presidenta ha recordado que la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid "ha sido luz" para casi 400 enfermos desde 2018. De hecho, el 25% de los tratamientos actuales benefician a personas de otras Comunidades Autónomas, contribuyendo además a reducir la carga de trabajo de los laboratorios y salas blancas para que puedan centrarse en la labor investigadora.

Este nuevo recurso de la sanidad pública madrileña ocupa una superficie de 200 metros cuadrados, con tres salas blancas dotadas de la tecnología más avanzada y una de control de calidad de nivel extremo.

Su diseño y ejecución han sido realizados por profesionales en activo, todos ellos expertos en la materia. Cuenta además con una amplia experiencia y contrastada solvencia en aspectos como el almacenamiento, la criopreservación o transporte.

MEDICAMENTOS A PRODUCIR EN EL CRETA

La presidenta ha detallado tres potenciales medicamentos que pueden ser producidos en CRETA. Son el NC1, desarrollado en el hospital Puerta de Hierro Majadahonda, y con el que ya se ha tratado secuelas de lesión medular de 75 pacientes; Celyvir, que aborda tumores metastásicos en niños y adultos que no responden a la quimioterapia convencional, y ThyTreg, la última terapia desarrollada por investigadores del Hospital Gregorio Marañón para prevenir el rechazo en menores trasplantados de corazón.

El Centro Regional de Terapias Avanzadas centraliza la producción a gran escala de los medicamentos que tanto esfuerzo y constancia han costado desarrollar a los científicos de los hospitales públicos y las Fundaciones de Investigación Biomédica, que este año han visto aumentado su presupuesto gracias al aumento de la inversión del Gobierno madrileño en casi un 18%.

Este nuevo equipamiento se suma a las ocho unidades de producción de terapias avanzadas en los hospitales públicos, cinco están en funcionamiento: Niño Jesús, Gregorio Marañón, La Paz, Puerta de Hierro (con dos equipos); y otras tres en diferentes fases de acreditación: Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y 12 de Octubre.