Nace una cría de elefante de Sumatra, especie en peligro crítico de extinción, en el Zoo Aquarium de Madrid

Nace un elefante de Sumatra - ZOO AQUARIUM DE MADRID

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Zoo Aquarium de Madrid ha informado este jueves del nacimiento de una cría de elefante asiático de Sumatra (Elephas maximus sumatranus), una subespecie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y cuyos ejemplares son únicos en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Pasadas las 14 horas de la tarde, las primeras contracciones anunciaban el inicio del parto. Apenas veinte minutos después, Cynthia rompía aguas y daba a luz al pequeño elefante. Durante todo el proceso, las otras tres hembras del grupo permanecieron a su lado mientras emitían sonoras vocalizaciones, un comportamiento social característico de esta especie, han informado desde la institución.

El momento era inmortalizado por sus cuidadores y apenas media hora después, el pequeño se levantaba y comenzaba a dar sus primeros pasos. Según explica la veterinaria Eva Martínez, durante las últimas semanas ya observaban indicios de que el nacimiento se aproximaba.

Cynthia había superado los 21 meses de gestación y los controles hormonales realizados mediante muestras de orina confirmaban que el parto estaba próximo. Se trata de un macho de aproximadamente 80-90 kilos que se muestra "activo y fuerte". "La atención de la madre está siendo excelente y el comportamiento del grupo familiar resulta ejemplar, aunque será necesario seguir muy de cerca su evolución durante las próximas semanas", ha indicado.

Los padres, Cynthia y Valentino, dos elefantes asiáticos de Sumatra, perpetúan así la continuidad de una especie en peligro de extinción y marcan un hito en los proyectos de conservación que se llevan a cabo a través del Programa Europeo de Reproducción y Conservación de Especies Amenazadas de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, siendo el elefante asiático una especie en grave peligro de extinción, mayor incluso que su pariente africano.

Según la UICN, la población mundial de elefante asiático ronda los 52.000 ejemplares. Entre sus tres subespecies, el elefante de Sumatra es la más amenazada, habiendo perdido cerca del 69% de su hábitat en apenas tres décadas. La expansión agrícola, la deforestación y la fragmentación de los bosques tropicales de Indonesia constituyen las principales amenazas para su supervivencia. Esta misma presión afecta también a otras especies emblemáticas de la isla de Sumatra, como el orangután, el tigre y el rinoceronte de Sumatra, todas ellas gravemente amenazadas.

Durante las próximas semanas, la visibilidad de la cría dependerá de su evolución y de las necesidades de descanso y adaptación junto a su madre en las instalaciones interiores. Este nacimiento se suma a un año especialmente destacado para Zoo Aquarium de Madrid en materia de conservación, tras las recientes crías de orangután de Borneo y panda rojo, además de otros nacimientos de especies amenazadas como el sitatunga,

Zoo Aquarium de Madrid participa en 63 programas de conservación de especies amenazadas, como el rinoceronte blanco e indio, las nutrias gigantes del Amazonas, el orangután de Borneo o el águila imperial, entre otras.