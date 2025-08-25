Los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' dicen adiós tras un verano en Madrid como su nuevo 'refugio'

Niños Saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' en el Parque de Atracciones de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 57 niños saharauis ponen fin esta semana a su estancia en Madrid dentro del programa solidario 'Vacaciones en Paz', que les ha permitido convivir con familias madrileñas durante julio y agosto y disfrutar de experiencias educativas, culturales y de ocio lejos de los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) donde residen.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha acompañado este lunes a los menores en una última actividad, la visita al Parque de Atracciones de Madrid. Fernández ha valorado positivamente que los pequeños también hayan podido participar en otras acciones culturales como ir al teatro o ver el musical de 'El Rey León' o visitar a la selección española de baloncesto.

En un día ligeramente nublado, los niños han disfrutado de las atracciones mientras bromeaban sobre una lluvia a la que no están habituados. "Cuando yo decía que espero que no llueva, ellos me decían todo lo contrario; como no están acostumbrados les apetece que también lloviera", ha comentado el delegado.

Nayad, uno de los participantes del programa, de 10 años, ha pasado este 2025 su cuarto verano en España, con la misma familia de siempre a la que tiene "un cariño muy grande". "He ido al campamento, al cine, al parque de atracciones y he hecho muchas cosas. Me gusta pintar, ir al parque y muchas otras cosas", ha enumerado.

Como la mayoría de los pequeños saharauis que descubren la capital cada época estival, Nayad ha admitido que tiene "ganas" de volver con su familia, pero ha reconocido haberse "pasado muy bien" en Madrid un año más.

ATENCIÓN MÉDICA Y ALIMENTARIA EN SU ESTANCIA

Durante su estancia, los menores han recibido atención médica, alimentación equilibrada y la oportunidad de practicar español como segundo idioma. El programa, impulsado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid y cofinanciado por el Ayuntamiento con 70.000 euros, tiene más de 40 años de historia y ha beneficiado a miles de menores a lo largo del tiempo.

En 2024, más de 3.000 niños participaron en distintas localidades españolas. Este proyecto se enmarca en la política de cooperación internacional descentralizada que el Consistorio madrileño mantiene desde 1995 y que ha permitido mejorar la educación, alimentación y derechos de miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Este verano se cumplen 30 años desde que el Ayuntamiento iniciara su política de cooperación internacional descentralizada. Desde 1995, el Consistorio ha apoyado proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria que han mejorado las condiciones de vida de millones de personas en África, Sudamérica, Centroamérica, Oriente Próximo, Asia y Europa.

En la última década, Madrid ha destinado 74 millones de euros a 247 proyectos con impacto en más de 4,2 millones de personas: 158 en Latinoamérica, 50 en África, 15 en Oriente Próximo, 14 en Ucrania, seis en Grecia y cuatro en regiones asiáticas. En 2025, el presupuesto para iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria supera los 7,3 millones de euros.

Además de la subvención de 70.000 euros para la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, el Consistorio ha financiado mejoras educativas en los campamentos de Tinduf, equipamiento de escuelas y guarderías, y provisión de alimentación básica para los residentes, consolidando tres décadas de solidaridad madrileña.