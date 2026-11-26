Archivo - Fachada de la sede del PP, en el número 13 de la calle Génova, a 28 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Álvaro Picazo, ha censurado este jueves que la izquierda "mate" a los jóvenes "el sueño de ser propietarios" y ha reivindicado que el líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, va a llevar a cabo "una revolución fiscal" para que los jóvenes aumenten su poder adquisitivo.

En un mitin en Alcorcón junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder de los jóvenes 'populares' de Madrid ha criticado la "disyuntiva entre derechos o derechas", que "no existe", y cree que este 29 de noviembre hay que elegir "entre (Pedro) Sánchez o España".

"Tras ocho años de gobierno de Sánchez sufrimos la agonía del socialismo, donde España está irreconocible, el Estado no funciona, miles de carreteras en mal estado, trenes que descarrilan, una ciudad invadida, pero es que la España de Sánchez es la España donde los jóvenes no tenemos oportunidades", ha lamentado.

Así, ha censurado que la izquierda les haya "robado" su futuro y, por ello, cree que es necesaria una "reconstrucción" basada en "la moral, la economía y la nación" para que España vuelva a ser "un país con futuro".

Ante ello, Picazo ha reivindicado el modelo de libertad de Ayuso en Madrid que "el que funciona" y el que apuesta por los jóvenes "con medidas de vivienda, empleo, pero sobre todo educación". "Tenemos las mejores universidades y los mejores resultados en el informe PISA, mal que le pese a la izquierda, tenemos las mejores universidades gracias a la gestión de la presidenta Ayuso y de la consejera Mercedes Zarzalejo, y esos son los datos", ha defendido.

Así, ha subrayado este modelo frente al de los "violentos que amedrentan e insultan" y ha reivindicado a la juventud "emprendedora y trabajadora que se esfuerza cada día".

En esta línea, ha subrayado que la alternativa "se llama Alberto Núñez Feijóo" y el 29 de noviembre hay que "salir a ganar y a arrasar en las urnas" para que en un futuro puedan decir "con orgullo" que contribuyeron "al cambio político en España".

"Vamos a hacer que el Partido Popular sea el partido más votado entre los jóvenes, y vamos sobre todo a levantar España", ha aseverado cuando quedan tres días, ha afirmado, para acabar "con el peor gobierno de la historia democrática de España".