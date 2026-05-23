La nostalgia vuelve a la pista: regresa Elite, la fiesta 'remember' que marcó los 90 en Madrid

Una de las sesiones de Elite en la antigua sala Macumba - ELITE CLUB

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La nostalgia se ha convertido en una de las grandes tendencias musicales del momento en la capital y dentro de ese fenómeno, las conocidas como sesiones 'remember' han recuperado el espíritu de una generación que convirtió la noche madrileña en un símbolo de libertad, música y diversión.

En Madrid, pocas fiestas despiertan tantos recuerdos como Elite, una de las sesiones míticas que hicieron historia en la desaparecida discoteca Macumba, ubicada en el ático de la Estación de Chamartín. El espacio que ocupaba se conoce actualmente con el nombre de LAB theCLUB, un espacio de referencia para la escena house y techno.

Desde mediados de los 90 hasta finales de 2012, las noches de Elite eran sinónimo de música potente, luces imposibles y una energía difícil de explicar para quien no la vivió. Muchos todavía recuerdan aquellas madrugadas como una época irrepetible de la noche madrileña.

En esta nueva edición de Elite Club, que regresa este sábado 23 de mayo, la música volverá a ser el gran viaje emocional de la noche. La sesión arrancará con sonidos más actuales y nuevas tendencias de la mano de Carlos Monreal, preparando el ambiente antes de dar paso a dos nombres míticos de aquella época dorada: Óscar Quintanilla y Javi Coello, auténticos referentes para toda una generación de clubbers madrileños.

Pero el regreso de esta histórica sesión no será solo una cuestión musical. También volverán muchos de los relaciones públicas históricos de la época, caras conocidas que formaron parte de aquellas noches interminables en Elite y que hoy siguen despertando el mismo cariño entre quienes vivieron aquellos años.

Parte de la magia del 'remember' está en reencontrarse con "los de siempre, abrazarse después de tantos años y sentir durante unas horas que el tiempo no ha pasado", según señala Javier Molinero, uno de los antiguos relaciones vinculados a la sala a Europa Press.

Destaca que "la sensación de rememorar aquella época es difícil de explicar". Entrar en la sala, escuchar los primeros temas y volver a ver a la misma gente provoca algo parecido a un viaje en el tiempo. "Un sentimiento de nostalgia, felicidad y conexión que hace que nadie quiera que la noche termine jamás", apunta.

EL AUGE DEL REMEMBER: VOLVER A SENTIR

El regreso de fiestas como Elite no es casualidad. En los últimos años, el remember se ha convertido en un fenómeno social y cultural, especialmente en la ciudad de Madrid. Cada vez más personas buscan reconectar con canciones, lugares y emociones que marcaron una etapa importante de sus vidas.

Las redes sociales también han contribuido a este 'boom' nostálgico con vídeos antiguos, flyers originales, sesiones recuperadas y fotografías de la época que circulan constantemente entre comunidades de seguidores.

Pero el 'remember' no solo atrae a quienes estuvieron allí. Muchos jóvenes descubren ahora la estética y el sonido de los 90 como algo auténtico y diferente frente a la escena actual.

ORO VIEJO: EL 'REMEMBER' CONVERTIDO EN FENÓMENO DE MASAS

Otra de las sesiones de 'remember' ya consolidadas es Oro Viejo. Lo que comenzó como una sesión nostálgica enfocada a recuperar los grandes himnos dance y progressive de finales de los 90 y principios de los 2000, ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de la música electrónica nacional.

Impulsada por el madrileño DJ Nano, Oro Viejo ha conseguido reunir a varias generaciones alrededor de una misma idea: volver a sentir la emoción de aquellas noches míticas de clubbing.

El perfil del público también refleja la evolución de esta cultura. Predomina una generación de entre 30 y 45 años que vivió directamente la época dorada de las discotecas y las sesiones electrónicas de los años 90 y 2000. Sin embargo, cada vez es más habitual ver asistentes más jóvenes atraídos por la estética, la música y la energía de aquella etapa.