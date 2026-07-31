Nota de rectificación

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

En ejercicio del derecho legal del interesado a manifestar lo que considere oportuno cuando una noticia haga alusión al mismo, en relación a nuestra noticia de fecha 14 de julio de 2026 bajo el titular 'Desarticulados dos puntos de venta de droga en San Blas en los que comercializaban una nueva droga llamada WAX' procedemos a publicar las manifestaciones literales de la Asociación Cannábica:

El establecimiento denominado 'Tu Casa Club', situado en la calle Caunedo, núm. 29 de Madrid, constituye un establecimiento de una Asociación cannábica registrada ante el Registro Nacional de Asociaciones y cuenta con una declaración responsable de actividad presentada ante el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, el local situado en el núm. 29 y la vivienda situada en el núm. 31 de la calle Caunedo son inmuebles distintos, independientes, sin relación entre ellos y con numeración y accesos diferenciados. El local de 'Tu Casa Club' no es un inmueble anejo, anexo ni una dependencia de la vivienda situada en el núm. 31, sin perjuicio de que ambos inmuebles sean contiguos y de que se practicaran diligencias policiales en la misma fecha.

Las diligencias judiciales se encuentran en fase inicial y no existe resolución judicial que haya declarado probado que 'Tu Casa Club' vendiera dicha sustancia u otras drogas, que estuviera dedicado exclusivamente a la venta y consumo de estupefacientes, o que abasteciera a la vivienda situada en el núm. 31 de la calle Caunedo.

Las referencias a una supuesta venta de droga, a la existencia de un punto de venta organizado y a la vinculación operativa entre ambos inmuebles corresponden a extremos sometidos a investigación, no a hechos judicialmente acreditados. No se puede afirmar en este momento del proceso que los detenidos están acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, tratándose de extremos objeto de investigación y sin que se haya formulado todavía escrito de acusación.