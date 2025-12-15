Noviembre suma otras cinco muertes de trabajadores, dos de ellas en accidentes pasados

Archivo - Accidente laboral en Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) ha informado de que el mes de noviembre culminó con cinco trabajadores muertos, cuatro de ellos por accidente durante la jornada laboral, aunque dos de ellos en sucesos ocurridos en el pasado.

En concreto, se trata de un fallecido derivado de un golpe de calor sufrido mientras se realizaban trabajos de hormigonado y asfaltado a comienzos de agosto, y otro trabajador muerto a consecuencia de un atropello con una retrocargadora en el verano de 2022, según ha señalado CC.OO en un comunicado.

Para el sindicato, estos datos confirman que la siniestralidad laboral responde a "deficiencias estructurales en la gestión preventiva, la precariedad laboral y la falta de control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales".

Por su parte, el sindicato UGT ha incidido en que a lo largo de noviembre se han registrado más de 7.800 accidentes laborales, de los que algo más de 6.250 han sido durante la jornada laboral y el resto 'in itinere', una categoría que aumenta un 20% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ante esta situación, ambos sindicatos han reclamado un refuerzo inmediato de la Inspección de Trabajo, más recursos para el IRSST y la puesta en marcha de planes específicos de prevención, especialmente en sectores como la construcción y los servicios, donde se concentra una parte importante de los accidentes mortales.