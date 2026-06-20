Novillo acusa a Más Madrid de actuar "de cara a la galería" con Lagunas de Ambroz e insta recurrir al Gobierno central

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante una entrevista para Europa Press, en la Asamblea de Madrid. - Juan Barbosa - Europa Press

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha acusado a Más Madrid de utilizar la polémica sobre las Lagunas de Ambroz "de cara a la galería" y ha defendido que el Gobierno regional no dispone de argumentos legales para impedir la explotación minera en la zona al tratase de una concesión amparada por la legislación estatal.

En una entrevista con Europa Press, Novillo ha puesto en duda la estrategia seguida por Más Madrid, que recientemente anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos contra el medio ambiente y prevaricación con la concesión de la explotación de actividad minera en la zona. "Es todo de cara a la galería" ha reprochado el consejero.

Novillo ha echado en cara a Más Madrid que ni siquiera hicieran el recurso sobre la concesión administrativa, pero que anunciaron que acudían a la Fiscalía "porque suena muy bien". En este punto, ha recordado que la Comunidad de Madrid está obligada a aplicar la legislación vigente, y que la explotación dispone de derechos adquiridos protegidos por la Ley de Minas.

"Quienes iríamos a la Fiscalía seríamos nosotros si, de repente, se nos ocurre, porque nos da la gana, impedir que una empresa siga explotando una concesión que tiene reconocida por ley", ha añadido Novillo, que ha explicado que, según la "muy garantista" Ley de Minas, los propietarios de concesiones de explotaciones mineras tienen hasta 60 años de derecho, dividido en dos etapas de 30 años.

"SI CONSIDERAN QUE ES DOÑANA, QUE LO DECLAREN DE INTERÉS GENERAL"

El consejero ha emplazado a Más Madrid a dirigirse al Gobierno central, del que forman parte, para impulsar otras vías en caso de que consideren que las Lagunas de Ambroz merecen una protección superior.

De hecho, ha planteado a los 'verdes' que soliciten al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que promueva una declaración de interés general para así modificar el estatus de la zona, o impulsar medidas específicas desde la Administración General del Estado.

"Si consideran que aquello es Doñana, que lo declaren de interés general y que adopten las decisiones que crean oportunas", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que Más Madrid podría haber impulsado la expropiación de las lagunas en la etapa de la cofundadora de la formación, Manuela Carmena, como alcaldesa de la capital (2015-2019).

NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER DECLARADA HUMEDAL

Por otro lado, Novillo ha aseverado que las Lagunas de Ambroz no reúnen las condiciones técnicas necesarias para ser incorporadas al catálogo de humedales protegidos, a pesar de que la Comunidad de Madrid lleva años analizando la posibilidad de otorgar una protección específica a este enclave.

"Nuestros técnicos han concluido siempre que no es una lámina de agua que cumpla los requisitos de ser humedal catalogado, ni por especies protegidas, ni por consolidación, ni por la estructura que tiene", ha manifestado Novillo, que además ha aludido a la falta de conexión ecológica con otros espacios naturales, su ubicación entre varias carreteras y los problemas de seguridad por taludes.

Novillo ha enmarcado además el caso dentro del proceso histórico de restauración de antiguas explotaciones mineras en el sureste regional, donde la Comunidad desarrolla programas de recuperación ambiental una vez concluye la actividad extractiva.

Según ha destacado, estos trabajos han permitido recuperar numerosas lagunas y espacios degradados mediante actuaciones de mejora de hábitats, eliminación de especies invasoras y refuerzo de la biodiversidad.