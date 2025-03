Novillo defiende "los realojos" como la "solución definitiva" para la Cañada Real tras la condena del Consejo de Europa

Más Madrid replica que "la luz es un derecho básico" y que es posible reestablecerla

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha defendido que la solución para las 4.500 personas (1.800 de ellas niños) que llevan más de cuatro años sin luz en la Cañada Real son "los realojos".

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de este jueves, Novillo ha destacado que "hasta 322 familias, cerca de 1.300 personas", han sido realojadas desde 2017, con una inversión pública de "75,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid ha aportado 27,2 millones".

Novillo ha añadido que, más allá de los realojos, en la Cañada Real "se trabaja por el empleo, por las condiciones sanitarias, por controlar los vertidos que allí se producen y por intentar mantener las condiciones de vida".

El argumentario del consejero de Medio Ambiente ha venido precedido por la pregunta de la diputada de Más Madrid Alicia Torija, que le ha recordado la condena del Consejo de Europa de hace una semana, en la que concluyó que se están violando algunos derechos de la Carta Social, como el derecho a la vivienda, a la salud o a la educación.

"Sin luz, no hay salud, ni educación, ni dignidad. Sin luz, no se cumple con los derechos humanos", ha espetado Torija al inicio de su intervención.

"Algo se ha hecho muy mal desde 2020 cuando desde Europa nos tienen que decir que hemos violado siete artículos de su Carta Social. Estamos hablando de vivienda, de salud, de seguridad o de higiene de niños y mayores, del derecho a la educación o de la protección contra la pobreza y la exclusión. Son acusaciones muy graves que producen sonrojo en pleno siglo XXI", ha lanzado la diputada de Más Madrid.

Novillo ha explicado que, si no hay luz en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que son los afectados desde 2020, es por motivos de "seguridad". "No se puede dar luz cuando no hay seguridad en el sistema y se pueden producir electrocuciones o se pueden producir sobreintensidades que lleven a cabo incendios", ha espetado.

"Restablecer la luz es posible", ha contrarrestado Torija, que ha recriminado que "la luz es un derecho básico que no puede depender de disputas administrativas o decisiones de empresas privadas y que todas las administraciones son competentes". "No aplica lo de los cortes de luz respondiendo a una cuestión de seguridad y legalidad", ha remachado.