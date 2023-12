Novillo: "El Gobierno está instalado en su propio 'procés' contra Madrid, en una deriva de oposición total a Madrid"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha afirmado este lunes que el Gobierno de España "está instalado en su propio 'procés' contra Madrid, en una deriva total" contra el Gobierno regional.

En una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, Novillo ha señalado que al Ejecutivo de Pedro Sánchez "no le interesa Madrid y le molesta que gobierne un partido que defienda los intereses de los madrileños.

"Lo estamos viendo con el Plan Hidrológico del Tajo, con la agricultura, atacando nuestra autonomía fiscal; y lo que vemos detrás es una deriva de oposición a Madrid que no entendemos, cuando es la capital que vertebra el país y estamos para ayudar a todas las comunidades, en lo financiero y o en las emergencias, que es mi cometido. Por eso les pedimos que destierren ya la política de ataque a la Comunidad", ha indicado.

El consejero asegura que el Gobierno "no tiene el mismo rasero" con otras comunidades que con Madrid. "Vamos a ver con el tema del agua de Cataluña cómo adoptarán políticas diferentes y les permitirán hacer cosas que a Madrid no les permitirían. No nos vamos a callar aunque les moleste, porque para ello nos han votado", ha advertido.

El titular regional de Medio Ambiente ha lamentado que el Gabinete dirigido por Pedro Sánchez "está instalado ahora mismo en una política totalmente dogmática en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la agricultura y la ganadería que están poniendo en riesgo sectores fundamentales".

"Lo que hacemos nosotros es gestionar día a día y lo que queremos es trasladarles los problemas reales de nuestro campo, de nuestro medio ambiente a los ministros del ramo. El otro día también la ministra Rivera, que ha estado dos semanas en la COP nos convocó a una reunión informal para nada. No tuvo ninguna trascendencia, no tuvimos ninguna respuesta a problemas fundamentales como es la gestión de los fondos europeos de transición energética y, por tanto, no es que estemos en el no, lo que queremos es una interlocución efectiva y que resolvamos los problemas", ha aseverado.

Novillo ha acusado al Ministerio de Teresa Ribera de "estar instalados en una deriva completamente radical". "Lo que quiere es eliminar toda la acción humana sobre nuestros ecosistemas en los que siempre ha estado presente el hombre. Nuestro ecosistema mediterráneo siempre ha tenido intervención humana, tanto de agrícola como ganadera, como de otros usos, y nosotros hemos sido capaces de compatibilizarlo" ha esgrimido.

En ese punto, el consejero ha pedido a la ministra que rectifique y deje seguir funcionando a la estación de esquí de Navacerrada. "En Madrid se ha podido esquiar, ha sido la cuna del esquí en España con los hermanos Ochoa, y eso se ha hecho respetando el medioambiente y ahí están los hechos. Estamos recuperando especies protegidas a muy buen ritmo, los ecosistemas de Madrid están en una situación muy positiva y tenemos que ver que esto es incluso con una población de 7 millones de habitantes en un territorio muy pequeño. Sabemos compatibilizarlo y queremos que nos dejen gestionar nuestro territorio porque hasta ahora ha ido perfectamente", ha indicado.

Carlos Novillo también ha criticado a Óscar Puente por llegar al Ministerio de Transportes "para hacer oposición a la Comunidad de Madrid puente, "no es la mejor carta de presentación". Y le ha reprochado las continuas averías en Cercanías o los accidentes ferroviarios, el último en Málaga.

"Hay que ponerse a trabajar de manera inmediata. Estamos pidiéndole una reunión para ver en qué manera podemos ayudar. No ha habido respuesta, pero le pedimos que por favor que nos dé alguna vez por todas alguna solución porque los madrileños ya tienen desconfianza en el Cercanías. No nos lo podemos permitir en un transporte que ha sido ejemplar en toda Europa", ha indicado.

En materia de Transportes, el consejero ha defendido, eso sí, el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro, que supone talar un número de árboles en la zona de Madrid Río, lo que ha generado rechazo entre numerosos vecinos.

"Metro ha hecho un despliegue impecable para que todos puedan utilizar este transporte público y eso nos está ayudando a ser ambientalmente más sostenible. Es esencial para tener un Metro fuerte, como tenemos. Y al final esas infraestructuras requieren una serie de obras que afectan a los árboles y tráfico. La legislación ya contempla cuando una obra tenga una afección al arbolado haya una serie de compensaciones, como 10.000 árboles. Lamentar que los vecinos tengan estas molestias, pero al final ha conseguido una reducción del proyecto inicial trabajando con las consejerías. Va a ser infraestructura en la que los vecinos verán la ventaja de tener el Metro a la puerta de casa", ha señalado.