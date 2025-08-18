Novillo solicita una reunión con el presidente de Tragsa este viernes para buscar soluciones para Brigadas Forestales

Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad, frente a la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha solicitado de manera oficial este lunes una reunión con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, para el próximo viernes día 22 con el objetivo de crear una mesa de negociación para abordar las reivindicaciones de las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid.

En concreto, los efectivos de las Brigadas Forestales de la región iniciaron el pasado 15 de julio una huelga para denunciar sus condiciones laborales y la han interrumpido hasta el próximo 25 de agosto ante la "situación devastadora" que se está viviendo en el país por los incendios.

Este mismo lunes el comité de empresa había invitado a una reunión a tres bandas --Comunidad de Madrid, Tragsa, encargada de la contratación y dependiente del Gobierno central, y el Ministerio de Hacienda-- para abordar la situación pero finalmente la reunión no se ha celebrado al haber acudido solo los representantes de los trabajadores.

Desde la Comunidad de Madrid, se ha remitido una solicitud de reunión con el presidente de Tragsa para este viernes con el objetivo de que la empresa estatal "convoque formalmente una mesa de negociación con todos los actores implicados para la próxima semana", en la que estarán presentes representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

En este sentido, desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se ha insistido en que ve "justas" las reivindicaciones de las Brigadas Forestales aunque ha remarcado "la imposibilidad legal de poder negociar sus condiciones salariales, tal y como lo ratifica un informe emitido por la Dirección General de Trabajo".

"Recuerdo al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que es su compañera María Jesús Montero quien, como ministra de Hacienda, es responsable de los salarios que cobran los trabajadores de Tragsa en Madrid y en toda España", ha señalado Novillo.

La Comunidad ya trasladó esta "imposibilidad legal de poder negociar" a los representantes del colectivo durante una reunión que tuvo lugar a mediados del mes de julio, en la que también se les anticipó que en el nuevo encargo para el próximo año "verían una serie de mejoras, como la continuidad de 12 meses de la plantilla que se contrate".

Las brigadas forestales son una parte importante del dispositivo empleado por el Ejecutivo autonómico en la prevención y extinción de incendios. Se trata de 500 efectivos que, según han remarcado desde el Ejecutivo autonómico, "hacen una labor excepcional no solo en verano sino también en las tareas de prevención en invierno", además de los 2.000 pertenecientes Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el personal de refuerzo.