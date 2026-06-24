Una 'nueva cara' para el estadio del Rayo: la Comunidad propone 18.500 espectadores, nueva grada y reforma de fachada

Archivo - Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha proyectado una remodelación integral del estadio de Vallecas, donde actualmente juega el Rayo Vallecano, que permitirá ampliar su aforo hasta, al menos, 18.500 espectadores frente a los 14.500 actuales, además de contar con una nueva grada y reformar su fachada con una inversión de 60 millones de euros.

Se planea también adaptar las dimensiones del terreno de juego a los estándares contemplados por LaLiga para Primera División y competiciones internacionales, tal y como ha dado a conocer este miércoles el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "En 2029 tendremos un estadio a la altura de cualquiera de los estadios de su categoría a nivel europeo o mundial", ha reivindicado.

El consejero ha detallado que se ha estado colaborando con el club y con LaLiga para conocer cuál era su opinión y las necesidades del estadio. Con esta propuesta no quieren hacer "una mera reforma del campo" sino un proyecto "deportivo amplio" pero también "social, cultural y de dinamización del barrio".

"Los déficits que tenía el campo los hemos ido analizando durante este tiempo, que como sabemos eran sus dimensiones porque no terminaba de cumplir con los estándares para jugar en la Liga española, pero tampoco en las competiciones europeas", ha señalado.

El Consejo de Gobierno ha conocido un informe de la Consejería sobre este estudio de reforma, que contempla la modernización del recinto para mejorar su funcionalidad, accesibilidad y capacidad para albergar nuevos usos deportivos y sociales compatibles con la actividad del equipo franjirrojo.

De Paco ha presentado este informe en rueda de prensa para abordar una actuación que tiene como objetivo que el club disponga de unas instalaciones acordes con las necesidades del fútbol profesional actual. La iniciativa, puesta en marcha en 2024, es fruto de un proceso de análisis y trabajo conjunto con las distintas partes implicadas.

UNA NUEVA GRADA EN EL FONDO ORIENTADA HACIA LA CALLE TENIENTE MUÑOZ DÍAZ

Una de las principales intervenciones consiste en la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz, donde actualmente no hay asientos. El proyecto arquitectónico, firmado por Julián Zapata Jiménez y Pablo Moreno Mansilla, recupera como referencia la configuración que tuvo el estadio entre 1955 y 1970, cuando contaba con gradas en sus cuatro lados.

De este modo, ambos fondos dispondrían de graderíos simétricos volados, lo que permitiría reordenar la disposición del recinto mediante una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó, sin alterar la huella actual del inmueble. La actuación contempla asimismo la creación de una amplia zona peatonal y la incorporación de un friso tecnológico alrededor de todo el perímetro interior.

La fachada se presenta como una "doble piel ligera, translúcida y permeable" que permitirá mostrar parte de la estructura original del edificio. El estadio figura en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con grado de protección parcial, circunstancia que garantiza la conservación de sus elementos esenciales y de su configuración arquitectónica.

Se plantea también una reforma integral del interior que incluya el cambio de asientos y la actualización de pasillos y escaleras, junto a la mejora del resto de infraestructuras y servicios del campo.

Además de la renovación de las instalaciones, se optimizaría su uso mediante una redistribución de los espacios para albergar las diferentes áreas del recinto, entre ellas, los vestuarios del primer equipo y del conjunto visitante, la sala de prensa y de trofeos, la zona mixta y el palco de honor.

La propuesta también recoge la adaptación de dependencias para las distintas federaciones deportivas que desarrollan o puedan desarrollar su actividad en el estadio, así como la ampliación de los servicios disponibles para usuarios y espectadores.

NUEVO EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Asimismo, se aprovechará la parcela propiedad de la Comunidad de Madrid situada en la calle Arroyo del Olivar para la construcción de un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo. Esta nueva infraestructura estaría conectada directamente con el estadio, lo que contribuiría a ampliar los servicios del recinto deportivo.

El objetivo es configurar un complejo que, además de albergar la actividad del Rayo Vallecano mientras el club así lo desee, pueda acoger otras iniciativas deportivas y sociales cuando no se celebren encuentros, convirtiéndose en "un espacio para todos", especialmente para el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 24 meses, sin incluir la construcción del futuro edificio multifuncional, y se prevé compatibilizar el desarrollo de las mismas con la actividad deportiva del recinto para minimizar cualquier afección a su funcionamiento. La inversión para esta intervención asciende a 60 millones de euros.

Como paso previo a esta remodelación integral, el Gobierno regional ha ejecutado recientemente distintas actuaciones de mejora en el estadio por un importe cercano a los 3 millones de euros.

El actual Estadio de Vallecas acaba de cumplir 50 años --se inauguró el 5 de junio de 1976 como campo del Rayo Vallecano--. Desde entonces, ha ido experimentando diversas remodelaciones para adaptarse a las normas exigidas por LaLiga y la UEFA.

Por otro lado, De Paco se ha referido también a una importante cita, que es el Mundial 2030, donde quieren que el nuevo Estadio de Vallecas esté "a pleno rendimiento" también para dar servicio a esta cita internacional "tan importante".

LA DECISIÓN DE SEGUIR ES DEL CLUB Y SE BUSCA INVERSIÓN PRIVADA

Al hilo, el consejero ha subrayado que el Estadio de Vallecas es "un icono patrimonial" de la ciudad y siempre se ha buscado su reforma, mientras que el presidente del club, Raúl Martín Presa, "en ningún momento ha ocultado su deseo de tener otro estadio".

"Es especialmente importante que se mantenga y se mantenga en unas condiciones de uso de excelencia. Entonces, efectivamente, ahí hay dos posturas diferentes, pero lo que siempre hemos dicho, y en eso confluyen los dos objetivos, es que la Comunidad de Madrid iba a cometer la reforma del estadio para que el Rayo siguiera jugando en él mismo el tiempo que lo necesite, o el tiempo que lo desee, o el tiempo que quiera", ha explicado.

Mariano de Paco ha subrayado que la decisión de seguir o no en el mismo lugar corresponde a los propietarios que tiene que "decidir si su modelo de negocio le lleva a otros lugares o no".

"Estamos hablando de muchos años hasta llegar a la construcción de un nuevo estadio, con lo cual nosotros lo que estamos posibilitando es que esos años que el Rayo quiera jugar en el estadio de Vallecas, mientras que no alcanzase ese potencial nuevo estadio, pueda estar en él", ha indicado el consejero.

Sobre el tema de la financiación, ha detallado que buscarán financiación privada porque creen en un modelo de colaboración para "grandes proyectos estratégicos" con el objetivo de que el Rayo esté "a la altura de su barrio".

"Nosotros nunca vamos a ir contra una empresa ni contra su crecimiento ni contra sus objetivos de mejora, pero desde la institución lo que estamos defendiendo es el servicio público. Y entendemos que el mejor garante del servicio público en este caso es la reforma del Estadio del Rayo para culminar ese proyecto", ha enfatizado.