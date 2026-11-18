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MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este miércoles el proyecto de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que, entre otras novedades, creará un comité de seguridad "pionero" en España para evaluar y analizar los proyectos internacionales en los que participen instituciones y científicos madrileños.

En concreto, este nuevo Comité de Seguridad en la Investigación y la Innovación Tecnológica será "un órgano pionero" en el país, sin precedentes en la legislación estatal ni autonómica de ciencia, que incorporará las directrices de la Unión Europea en esta materia, según el Gobierno regional.

Evaluará los riesgos de los proyectos internacionales que utilicen tecnologías sensibles para "evitar la transferencia no deseada de conocimientos desarrollados en instituciones madrileñas". Asimismo, ayudará a los centros de la región a adoptar medidas preventivas ante indicios de injerencia extranjera o conflicto de intereses.

La nueva Ley de Ciencia, que se remitirá a la Asamblea para su debate y votación, busca "mejorar la organización de la investigación regional, las condiciones de sus profesionales y su proyección internacional", así como reducir los trámites y facilitar que los resultados se traduzcan en "aplicaciones útiles" para que las empresas y los ciudadanos generen "nuevas oportunidades económicas".

Así, el texto recoge medidas para ampliar la proyección internacional de los centros, universidades y especialistas madrileños, así como para acercar su trabajo a la sociedad mediante la divulgación.

A estas líneas se sumará la simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de "facilitar el desarrollo de los proyectos". Asimismo, facilitará que los resultados de la investigación se apliquen en las empresas y respondan a las necesidades de la sociedad, para generar "nuevas oportunidades económicas y beneficios para los ciudadanos".

La norma sustituirá a la regulación vigente desde 1998 para adaptarla a los cambios de las últimas décadas y a la legislación estatal y establecerá cómo se coordinan las instituciones y los profesionales de este ámbito, cómo se planifican sus objetivos y con qué recursos e instrumentos cuentan para desarrollarlos.

Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley destacan la ordenación integral del Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica (SM2I), identificando y regulando sus agentes y profesionales o el reconocimiento legal de las fundaciones de Institutos Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) y de la Fundación para el Conocimiento Madri+d.