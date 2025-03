La nueva sede de Esmasa llevará el nombre de Jesús Santos, quien desde este miércoles es concejal honorario de Alcorcón

ALCORCÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa) llevará el nombre de Jesús Santos, teniente de alcaldesa y portavoz de Ganar Alcorcón, quien falleció el pasado domingo a causa de un cáncer y que desde este miércoles, además, es concejal honorario del Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa, Candelaria Testa, en su intervención previa al Pleno celebrado en honor de Santos. La regidora ha señalado que esta es una decisión que se ha tomado a propuesta de los trabajadores de Esmasa y con el consenso de la Junta de Portavoces en reconocimiento a su legado, "que es mucho el que deja".

"No podremos devolverle nunca lo que se ha dado por su parte a esta ciudad, pero sí que sabemos que va a ser parte de la memoria colectiva de la misma", ha dicho la primera edil, quien le ha descrito como "un hombre bueno", "un cuidador" y un servidor público que "dignificó los servicios públicos esenciales y la defensa de los derechos de los trabajadores".

UNIÓN

Tras ello, la regidora ha dado paso al Pleno extraordinario en el que se le ha concedido, tras aprobarse por unanimidad, "como máximo reconocimiento institucional a su ejemplar trayectoria de servicio a nuestra ciudad" y a título póstumo el nombramiento de Concejal Honorario del Ayuntamiento de Alcorcón, durante el tiempo para el que fue elegido por los vecinos de la ciudad.

En este acto han participado todos los partidos. Cada representante ha leído una parte de la proposición en la que se reconoce la figura de Santos como ejemplo de compromiso con la ciudad y por su trayectoria vital y política.

"No despedimos a Jesús Santos, le incorporamos definitivamente a la memoria institucional y colectiva de nuestra ciudad, y nos acompañará en cada decisión, en cada proyecto, en cada avance que Alcorcón logre en el futuro. Su testimonio nos recuerda que la función última de toda institución pública es servir a su comunidad, a sus vecinos, a su gente", se recoge en la parte de la propuesta que ha leído su compañera de partido, Raquel Rodríguez (Ganar Alcorcón).

Desde la Corporación se ha insistido en destacar que es deber de las instituciones reconocer a quienes han consagrado su vida al servicio de la ciudadanía, "a quienes han entregado su talento, su tiempo y su esfuerzo en el progreso de la ciudad y en el bienestar de sus vecinos".

Entre las personalidades políticas que han acudido al acto, el cual ha empezado con cinco minutos de silencio --que también se han llevado a cabo en la Plaza del Ayuntamiento y en las distintas dependencias municipales- y ha acabado con música, han estado presentes exalcaldes de la ciudad como los socialistas, Natalia De Andrés y Enrique Cascallana y el exregidor del PP, Pablo Zúñiga.

También ha acudido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, y la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) --alcaldesa Alcalá de Henares--, Judith Piquet, así como alcaldes de municipios colindantes entre los que se encontraba el de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, el de Móstoles, Manuel Bautista, y la de Rivas, Aída Castillejo.

BIOGRAFÍA

Santos (1981), vecino de Alcorcón "de toda la vida", estuvo diez años trabajando para el municipio desde la política municipal y el sindicalismo. Trabajador en excedencia de la recogida de residuos en la empresa pública Esmasa, de la que más tarde fue presidente, fue conocido por su activismo sindical siendo delegado de CGT durante la huelga que hubo en la empresa municipal en 2014.

Además, antes de representar a Ganar Alcorcón fue candidato de IU-Los Verdes formación de la que se salió por divergencias y para sumar su apoyo al proyecto de unidad popular con la fue la tercera fuerza más votada en 2015, obteniendo 5 concejales y entrando por primera vez en la Corporación Municipal.

En 2019 volvió a obtener cinco ediles, uniéndose al PSOE -que fue la fuerza más votada-para sumar entre ambos los 14 necesarios para llegar a la mayoría absoluta, conformando así un Gobierno en coalición.

En 2023, el por entonces teniente de alcaldesa y portavoz de Ganar Alcorcón -que también ejercía en ese momento de coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, formación que abandonó en diciembre de ese año por "diferencias"-anunció nuevamente su candidatura a la Alcaldía.

Tras los comicios continuó en ambos cargos después de que PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón alcanzaran un preacuerdo. Esto hizo que, a pesar que el PP obtuviera más concejales, les permitía gobernar como tripartito para "transformar" la ciudad y continuar con las "políticas progresistas en el municipio" durante otra legislatura.

"Unimos nuestras fuerzas para ganar el futuro. Vamos a gobernar para que Alcorcón siga siendo el orgullo del sur", dijo por entonces Santos, quien en septiembre de 2024 anunció por carta su ausencia para combatir un cáncer, reivindicando la continuidad del proyecto de Ganar Alcorcón y explicando que daba esta pelea con la mejor compañía.

En su última comunicación pública afirmaba: "No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con los que las enfrentamos. Con el amor en quienes quiero, la esperanza en quienes me cuidan y la confianza en quienes me acompañan, enfrentó esta nueva etapa".