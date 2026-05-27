Nuevas especialidades de 15 hospitales madrileños se suman a la protesta para dejar de hacer peonadas desde el día 1

Archivo.- Médicos y facultativos durante una concentración - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Facultativos de 42 especialidades de un total de 15 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid se han adherido hasta este miércoles a la protesta para dejar de hacer peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera, a partir del próximo día 1 de junio, según ha avanzado el sindicato Amyts, mayoritario entre los médicos de la Comunidad.

Una iniciativa que nació por parte de los especialistas en Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario 12 de Octubre y a la que se han ido sumando compañeros de distintos servicios. Según los datos ofrecidos por el sindicato.

"Ante el inmovilismo de las administraciones, tanto la autonómica como la central, los médicos y facultativos dan este paso doloroso pero valiente para defender unas condiciones de ejercicio dignas que nos permitan atender con tiempo y con calidad a los pacientes", ha subrayado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, en declaraciones remitidas a los medios.

En concreto, estos profesionales que secundan la medida dejarán de hacer peonadas a partir del 1 de junio, aunque los trasplantes y las guardias localizadas quedan expresamente excluidos al tratarse de actividades que no pueden estructurarse dentro de la jornada ordinaria y cuya continuidad es esencial para los pacientes.

La secretaria general de Amyts ha trasladado el apoyo a los profesionales y ha censurado que tanto desde el Gobierno central como desde el autonómico se estén echando "balones fuera" con las reivindicaciones sobre el Estatuto Marco propio para médicos y facultativos en lugar de buscar soluciones.

"¿Qué hace la Consejería? Escribe cartas. Ha escrito una carta al primer servicio que lo inició, al de anestesia del 12 de octubre, y otra carta que parece ser que se ha distribuido entre los directivos del Sermas --Servicio Madrileño de Salud--, haciendo lo mismo que el ministerio, lanzar balones fuera", ha lamentado.

En esta línea, ha censurado que la Comunidad achaque al Ministerio la responsabilidad de una solución mientras que el departamento que dirige Mónica García diga que son las Comunidades Autónomas. "Unos por otros la casa sin barrer y las soluciones tenían que estar implementadas hace años. El siguiente mejor momento es ahora", ha zanjado.

En concreto, han trasladado de momento su apoyo a esta iniciativa profesionales del 12 de Octubre (Anestesiología y Urología), Clínico San Carlos (Anestesiología y Cirugía Plástica), La Paz (Anestesiología, Anestesiología Infantil, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Digestivo, Urología y Cirugía Plástica), Puerta de Hierro (Anestesiología y Cirugía Plástica), La Princesa (Anestesiología, Cirugía Vascular y Cirugía Maxilofacial) o el Gregorio Marañón (Anestesiología).

También los hospitales de Getafe (Anestesiología), Infanta Leonor (Anestesiología), Móstoles (Anestesiología, Urología y Cirugía Vascular), Alcorcón (Anestesiología, Ginecología, Cirugía General, Digestivo, Cirugía Vascular y Urología), Niño Jesús (Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía y todo el bloque quirúrgico), Severo Ochoa (Anestesiología y Cirugía Vascular), Ramón y Cajal (Anestesiología, Otorrinolaringología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Ginecología, Cirugía Maxilofacial y Traumatología), del Henares (Cirugía General) y Del Tajo (Anestesiología y Gineccología).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y REIVINDICACIONES

Los facultativos instan a la Consejería a convocar de manera inmediata al comité de huelga autonómico --integrado por Amyts, SIME, MUD y AME-- a una nueva mesa de negociación específica para los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, "con representación exclusiva del colectivo y capacidad negociadora real". Hasta el momento ha habido dos reuniones con la Consejería de Sanidad, la última de ellas el pasado día 30 y que fue calificada de "decepcionante" por el comité.

Igualmente, reclaman a la Consejería un compromiso para abordar, "en un calendario concreto", cada una de las reivindicaciones del colectivo, "con especial atención a las condiciones que sitúan a Madrid en una posición de desventaja respecto al resto de comunidades autónomas".

En concreto, entre sus reivindicaciones se encuentran el apoyo "público y explícito" al Estatuto Marco propio para médicos, una mesa de negociación en la que ambas partes estén representadas "con capacidad negociadora real", "voluntad de llegar a acuerdos y que además no esté condicionada por otros colectivos".

También la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la mejora en la remuneración de la hora de guardia con el objetivo de llegar al precio de 175% la hora ordinaria y un compromiso para transicionar hacia un modelo donde las guardias sean de carácter voluntario en un plazo de 5 años.

Igualmente, exigen el fin del abuso de la temporalidad y retribuciones fijas que incrementen el sueldo base en función del nivel de formación y responsabilidad, con el objetivo de aproximarnos a los niveles salariales de los países de la OCDE.

Entre sus propuestas de resolución del conflicto también está constituir una comisión de seguimiento trimestral para verificar el cumplimiento de los acuerdos y realizar una declaración pública de apoyo de la Comunidad de Madrid al Estatuto Médico y Facultativo a nivel estatal.