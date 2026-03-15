Nueve detenidos por tráfico de drogas a través de envíos postales

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MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Guardia Civil, en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, han llevado a cabo la detención de nueve personas y la investigación de otras tres, en las provincias de Madrid, Zaragoza, Ciudad Real y Valencia.

Según informa la Comandancia de la Guardia Civil, se les atribuyen supuestos delitos contra la salud pública, en sus figuras de tráfico de drogas y tráfico ilegal de medicamentos, así como pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en septiembre de 2025, tras detectarse un flujo continuo de envíos postales con origen en la Comunidad de Madrid y destino Reino Unido, que ocultaban sustancias estupefacientes en su interior.

Se logró detectar un patrón común en los envíos aprehendidos e identificando a un grupo criminal dedicado a la elaboración y distribución de envíos con droga en su interior.

La trama investigada empleaba diversos medios para evitar su identificación y sistemas de ocultación para dificultar la detección de las sustancias estupefacientes.

Durante la investigación se han practicado dos entregas controladas de droga, así como dos entradas y registro domiciliarios, aprehendiendo un total de 14.466 gramos de hachís, 1.324 gramos de MDMA (éxtasis) y 530 gramos de marihuana.

Asimismo, se han intervenido 1.550 pastillas de alprazolam, 30.250 mililitros de jarabe de codeína (Toseína), 40 botes con resina de hachís, y 8.455 euros en efectivo, dinero presuntamente procedente de la actividad delictiva.

Tras su puesta a disposición de la Autoridad Judicial, cinco de los detenidos han ingresado en prisión provisional.