Un nuevo desvío temporal permitirá conectar el entorno de la A-5 con Huerta de Castañeda

Plano de la modificación del trazado con motivo del soterramiento de la A-5 a la altura de la calle Huerta de Castañeda - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pone en servicio a partir de este martes una modificación temporal del trazado del paseo de Extremadura, en el entorno de la calle de la Huerta de Castañeda, con un desvío que se mantendrá hasta el 9 de noviembre con motivo de las obras del Paseo Verde del Suroeste.

Esta actuación, de mínimo impacto en el tráfico rodado, responde a la necesidad de avanzar en las obras previstas para la transformación urbana de este ámbito, permitiendo la ejecución de nuevos trabajos sin afectar a la capacidad de circulación de una de las principales vías de acceso y salida de la ciudad, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad cierra el paso inferior para el tráfico rodado que conecta con la calle de la Huerta de Castañeda y habilita como vía alternativa dos carriles en superficie en la misma dirección.

La nueva configuración de la vía temporal mantendrá el mismo número de carriles actualmente en servicio tanto en dirección entrada como en salida, es decir, uno por cada sentido, por lo que no será necesario restringir la circulación ni reducir la capacidad de la vía durante este periodo.

La implantación de este nuevo trazado temporal se llevará a cabo bajo señalización y balizamiento, "garantizando en todo momento la seguridad de conductores y peatones, así como la adecuada canalización de los movimientos de tráfico".

Estas actuaciones forman parte de las obras del Paseo Verde del Suroeste, un proyecto estratégico de regeneración urbana destinado a mejorar la integración de los barrios del entorno, incrementar la calidad del espacio público y favorecer una movilidad más sostenible y accesible.