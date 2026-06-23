Un nuevo fallo judicial mantiene la incógnita sobre la dirección del COAM

Junta de Gobierno del COAM - COAM

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El laberinto judicial en el que está inmerso el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para determinar la Junta de Gobierno tras las últimas elecciones celebradas hace más de un año se mantendrá todavía más tras un nuevo fallo judicial.

En este caso, una nueva resolución del juzgado Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid, fechada el pasado día 19 y consultada por Europa Press, atiende el recurso presentado por la Junta de Gobierno interina del COAM, encabezada por Sigfrido Herráez y la lista Todos COAM.

Lo hace después de que una reciente decisión del juzgado Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid dejara la puerta abierta a la toma de posesión de la candidatura liderada por Jesús San Vicente, Nexo COAM, al revertir las cautelares dictadas previamente sobre la legitimidad de la lista contrincante en los comicios de Todos COAM.

El COAM lleva con una dirección interina tras las elecciones del pasado 27 de mayo de 2025, en las que la lista liderada por Sigfrido Herráez, Todos COAM, se impuso con el 53,9% de los votos a la encabezada por Jesús San Vicente, Nexo COAM. El conflicto radica, no obstante, en si Herráez podía presentarse a estos comicios o no en cumplimiento de los estatutos.

Herráez llegó al decanato del COAM en noviembre de 2020, tras la dimisión como decana de Belén Hermida. Tras imponerse en las elecciones de 2022, ha liderado el Colegio hasta la actualidad, los últimos meses --desde los comicios de mayo de 2025-- en situación de interinidad.

Dos etapas al frente del COAM que para la candidatura liderada por Jesús San Vicente impiden que Sigfrido Herráez pueda repetir un tercer mandato como decano, tal y como establecen los estatutos del Colegio, por lo que se solicitó su anulación. Estos establecen un mandato de tres años, con un máximo de dos mandatos consecutivos, tras los cuales un candidato no puede volver a presentarse hasta pasados nueve años desde la última elección.

Una anulación que la lista de Sigfrido Herráez ha llevado a los tribunales por una doble vía. Por un lado, ante el Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid, que, en un primer momento concedió las cautelares y permitió que se presentase a las elecciones "de forma provisional" hasta resolver el fondo de la cuestión, y, por otro, ante el Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid.

En un auto dictado el pasado día 18, consultado por Europa Press, el titular del juzgado número 18 despeja el camino a la lista de Jesús San Vicente, Nexo COAM, para una toma de posesión. En concreto, deja sin efecto un auto previo del 15 de junio, en el que se acordaba suspender la toma de posesión de Jesús San Vicente prevista para el día 16 tras una resolución de la Mesa Electoral del día 11 de junio que declaraba inelegible la lista de Sigfrido Herráez.

Paralelamente, el magistrado desestima el escrito de "completación" presentado por la representación de Sigfrido Herráez contra una reciente resolución del día 1 de junio de este mismo juzgado que revocaba las medidas cautelares por defecto de forma al considerar que la lista Todos COAM acudió a la vía judicial sin agotar previamente la vía administrativa interna del propio Colegio.

En este contexto, la lista de Sigfrido Herráez ha acudido al juzgado Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid para impugnar la desestimación por silencio de su reclamación original del 5 de mayo de 2025 (en la que se denegó tener por proclamada su lista).

Al estar este nuevo proceso abierto, el juez del tribunal número 18 fundamenta el rechazo de la completación por existir una situación de litispendencia (un litigio pendiente, una figura que busca evitar que se inicien procesos simultáneos sobre un mismo tema, impidiendo duplicidades y resoluciones contradictorias en los tribunales).

De esta forma, queda cerrado el frente en el juzgado número 18 y se limita a la decisión que adopte el número 23, que ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Sigfrido Herráez en atención a un "riesgo por mora procesal", es decir, que de no adoptarse la suspensión urgente, la proclamación de una nueva Junta de Gobierno consolidaría de hecho la exclusión de Todos COAM.

En el fallo, consultado por Europa Press, se alude así al "perjuicio grave" no solo de carácter inmediato para la lista Todos COAM "sino incluso para el interés común de los colegiados" en caso de que se permitiera "sin más" la conformación de una nueva Junta de Gobierno, con todas las implicaciones que ello pudiera entrañar.

Todo ello, alude además el tribunal, sin que la lista Nexo COAM haya esperado "el breve plazo concedido para formulación de alegaciones, y en el que, sin duda, sin la premura de las medidas cautelarísimas, hubiera podido manifestar cuanto tuviera por conveniente acerca de la concurrencia de causas de inadmisibilidad, o cualquier otro óbice procesal o de fondo".

SIGFRIDO HERRÁEZ

Tras esta resolución, la Junta de Gobierno del COAM considera que este nuevo pronunciamiento judicial confirma la necesidad de "actuar con la máxima prudencia institucional y con absoluto respeto a los procedimientos jurisdiccionales en curso". "Ninguna actuación que pretenda alterar la situación de gobierno de una corporación de derecho público puede situarse al margen de los tiempos, garantías y cautelas establecidos por los tribunales", ha defendido.

Asimismo, ha recalcado que el COAM continuará defendiendo "con firmeza la legalidad, la institución y los derechos de todos los colegiados", colaborando plenamente con la administración de Justicia y "respetando íntegramente cuantas resoluciones judiciales se dicten hasta la definitiva conclusión de los procedimientos actualmente en curso".

"Mientras los tribunales continúan conociendo de las distintas controversias planteadas, el COAM mantiene plenamente garantizadas su gobernanza, su estabilidad institucional y la prestación de todos sus servicios. La actividad colegial se desarrolla con absoluta normalidad, atendiendo diariamente a miles de arquitectos, impulsando sus funciones de representación, liderazgo en el sector y servicio público y desarrollando con plena eficacia los proyectos estratégicos de la institución", ha zanjado.

JESÚS SAN VICENTE

Tras la resolución del juzgado número 18, la lista que encabeza Jesús San Vicente apuntó que, al decretarse el archivo definitivo del recurso principal, se daba vía a la celebración del acto público de toma de posesión. En este sentido, denunció el "intento desesperado" del decano en funciones Sigfrido Herráez de mantener el procedimiento abierto con idéntico recurso en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid.

Una vez conocido este nuevo fallo, desde la lista Neox COAM han apuntado que presentarán alegaciones y permanecerán a la espera del pronunciamiento definitivo.