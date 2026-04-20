El nuevo rector de la UAH reivindica una universidad "bien financiada" que utiliza sus recursos con "responsabilidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,y el nuevo rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, en la Universidad de Alcalá, a 20 de abril de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Carmelo García, ha reivindicado una universidad "bien financiada" que utiliza sus recursos con "responsabilidad" para "beneficiar al conjunto de la sociedad.

Lo ha manifestado este lunes en su toma de posesión, a la que ha asistido la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la que ha defendido que las universidades "no son un gasto prescindible", sino una inversión "estratégica" en innovación, en progreso económico, cultura y cohesión social.

"Sepan, presidenta y consejeros, que en nuestro ámbito de actuación trabajaremos siempre con lealtad, convencidos de que una universidad bien financiada y que utiliza con responsabilidad sus recursos beneficia al conjunto de la sociedad a la que nos debemos", ha defendido en su intervención.

El entonces catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa fue elegido el pasado 3 de marzo en la primera vuelta al obtener el 57,65% del voto ponderado, por lo que no fue necesaria la celebración de una segunda vuelta, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En esa misma fecha, el Gobierno de Ayuso alcanzaba un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual, por el que obtendrán 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031.

García ha señalado que "juntos completarán" la puesta en marcha del modelo de financiación con la Comunidad de Madrid para que "se proporcione estabilidad, se reconozca la calidad del trabajo de las universidades y permita planificar el futuro con responsabilidad y con ambición".

ELEVADO COSTE ECONÓMICO

"Singularmente, nuestro carácter de Patrimonio de la Humanidad, además de un orgullo, supone también sobrellevar un elevado coste económico para utilizar y mantener un conjunto de edificios históricos que no están al servicio de la comunidad universitaria, sino que son motor de generación de riqueza para la ciudad de Alcalá, para la Comunidad de Madrid y para España", ha apuntado.

Al hilo, el nuevo rector ha asegurado que de esta "difícil situación" es "plenamente consciente" su Consejo Social, formado por representantes sindicales y empresariales. "A todos os pido colaboración para avanzar juntos en la defensa de causas justas que contribuyan a mejorar nuestro futuro", ha pedido.

AYUSO: "TENEMOS MUCHOS PROYECTOS"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado el acuerdo de financiación plurianual que ha alcanzado el Gobierno autonómico con todas las universidades públicas y en el que se recoge más de 763 millones de euros para la UAH, lo que supone un incremento del 38%.

La dirigente madrileña ha trasladado a García su "apoyo y máxima colaboración" en su nuevo mandato y ha destacado que "tienen por delante muchísimos planes nuevos que pondrán en marcha". "Miramos a la universidad con ilusión y con pasión porque la universidad pública de Madrid lo requiere", ha aseverado.

También ha remarcado el papel de esta institución, que cuenta con una amplia oferta académica con 133 titulaciones oficiales y que destaca mundialmente en áreas tan relevantes como Medicina, Ciencias de la Computación y la Informática, Artes y Humanidades o Lenguas Modernas.

Además, la dirigente madrileña ha avanzado que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ya ha dado su informe favorable a los nuevos Estatutos de la Universidad de Alcalá y que "pronto" serán aprobados en el Consejo de Gobierno.

DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

García ha agradecido, al inicio de su intervención, el apoyo de la comunidad universitaria en los comicios, así como a las "numerosas muestras de afecto" que ha recibido en estos días de profesores, estudiantes, personal técnico y de administración y de autoridades.

"Nací y crecí en un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, que hoy conforma la realidad de esa España vaciada. Me formé en una escuela rural, donde compartíamos aula a alumnos de distintas edades y niveles. Aquella escuela sencilla fue un lugar extraordinario donde aprendí que la educación no depende sólo de los medios, sino también del compromiso de quienes enseñan y de las expectativas que se depositan en los estudiantes", ha recordado.

En este sentido, ha defendido el sistema educativo público que le permitió avanzar "paso a paso siempre con becas y con la convicción de que el estudio podría abrir puertas". "Por eso creo profundamente en la universidad pública, porque constituye una de las vías más efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades", ha recalcado.

El nuevo rector ha manifestado que gobernar "también significa exigir", por lo que se ha comprometido a la autoexigencia para "estar a la altura de lo que esta universidad necesita". Ha señalado que antes de una "ráfaga infinita de rankings e indicadores", el centro universitario es "una comunidad humana, hecha de profesores que preparan sus clases con dedicación, de investigadores que se dejan la piel en los laboratorios y de estudiantes que llegan con la ilusión de construir su futuro".

Asimismo, ha puesto el foco en que la proactividad en las universidades "implica transformar la institución, simplificar procedimientos, internacionalizar desde dentro, buscar nuevos recursos, reconocer el trabajo bien hecho y prestar atención a las infraestructuras y a los espacios".

"Debemos afrontar con decisión los retos específicos de nuestro campus. En el campus científico-tecnológico es prioritario acometer su reordenación, la construcción de viviendas y, sobre todo, el arreglo de infraestructuras docentes y de investigación en estado precario", ha desgranado.

García también ha recalcado el desarrollo del Campus de Las Cristinas, un proyecto "ilusionante y esperado", así como su objetivo de consolidar un campus que "surgió de la acción coordinada y ágil de las instituciones públicas, respondiendo con visión a la demanda social de una zona en plena expansión".

SAZ SE DESPIDE AGRADECIENDO EL TRABAJO DE SU EQUIPO

Por su parte, el ya exrector José Vicente Saz ha destacado la "histórica participación" de la comunidad universitaria en las elecciones, que demostró "su compromiso e implicación" en los procesos democráticos, así como una "responsable actitud".

Asimismo, ha dado la enhorabuena a García por el apoyo recibido porque le permitirá dirigir la universidad "con la confianza y la legitimidad que te han otorgado los resultados electorales". Ha subrayado también "el trabajo de todos los miembros" del centro universitario en su etapa.

"Ser rector de una universidad pública es sin lugar a duda un gran honor, pero serlo de la Universidad de Alcalá es algo muy especial. Una universidad que tiene su origen hace más de siete siglos con su estudio general, fundada a finales del siglo XV por una de las figuras más relevantes de nuestra historia, el Cardenal Cisneros, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su modelo académico", ha remarcado.

La UAH es ya la segunda universidad más demandada de la Comunidad de Madrid, y atrae cada curso a casi 4.000 estudiantes de otros países. Además, presenta una de las mayores tasas de inserción laboral de España, ya que el 93% de sus titulados de Grado y Máster encuentran empleo o están en formación en empresas en el primer año tras terminar sus estudios. También se sitúa entre las universidades públicas con mayor número de centro acreditados, lo que refuerza su autonomía y consolida un modelo de garantía de calidad.