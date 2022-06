El obispo emérito de Getafe recibe el alta médica tras un mesingresado en el hospital por Covid-19

GETAFE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo emérito de Getafe, Joaquín María López de Andújar, de 79 años de edad, ha recibido el alta médica tras un mes ingresado por Covid-19 en el Hospital de Getafe, según ha informado la Diócesis de Getafe, y ha recordado lo vivido como un tiempo de "especial sufrimiento agarrado a la cruz".

Joaquín María López de Andújar, quien se trasladará a vivir durante un tiempo al Cerro de los Ángeles mientras se recupera totalmente, se ha mostrado "profundamente agradecido" por todo el cariño y por la oración recibidos, que han sido su "consuelo y fortaleza", y también por "los esfuerzos y el trato del personal sanitario".

Además, ha recordado todo lo vivido en el Hospital de Getafe como un tiempo de "especial sufrimiento agarrado a la cruz" en el que ha aprendido "mucho" y se ha sentido "profundamente identificado con Cristo en Getsemaní".

"Ha sido una experiencia fuerte, una experiencia de cruz, y la cruz es una escuela donde se aprenden muchas cosas", ha destacado el obispo emérito de Getafe, que estuvo varios días sedado e intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Cuando uno vive estas situaciones te das cuenta de lo poco que eres y al mismo tiempo de lo grande que es Dios concediéndote el don de la vida", ha apostillado.

"Mi oración durante estos días era difícil y me he agarrado sobre todo al Rosario y a palabras o frases del Evangelio que hablaban de la cruz, con momentos en los que mi oración era la oración de Jesús en Getsemaní, en relación a que si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía", ha relatado.

El obispo emérito ha asegurado que está deseando incorporarse de nuevo a sus tareas y actividades en el convento de La Aldehuela, donde reside habitualmente, y ha señalado que a partir de entonces desea "crecer en santidad, hablar de Dios, hablar del amor de Dios y predicar por todas partes la sabiduría de la cruz, ayudando a todos los hombres a entrar en este misterio de amor".