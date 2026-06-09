La obra 'Carmen, nada de nadie' regresa a las tablas del Teatro Pavón por el 50º aniversario de la democracia en España

Archivo - 'Carmen, nada de nadie': Retrato teatral de Carmen Díez de Rivera, la mujer que rompió moldes en la Transición - SERGIO PARRA - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Carmen, nada de nadie' regresa este martes y hasta el 28 de junio a las tablas del Gran Teatro Pavón de la capital como una de las propuestas teatrales más destacadas sobre la Transición por el 50º aniversario de la democracia en España.

El montaje, dirigido por Fernando Soto, hace un retrato de Carmen Díez de Rivera, la jefa de gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la Transición. Además, fue elegida eurodiputada a finales de los 80 y murió en 1999 a los 57 años.

Beatriz Argüello asumirá una vez más el papel de esta mujer que el escritor Francisco Umbral bautizó como "musa de la Transición" y que durante el gobierno de Adolfo Suárez ocupó un puesto que ninguna mujer había desempeñado hasta entonces. Junto a ella estarán en escena Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan.

En el escenario, el personaje protagonizado por Argüello va desgranando los momentos álgidos de una intensa y desafiante carrera política, fundamentalmente el periodo que trabajó en el Gobierno de Suárez, mientras recuerda los episodios íntimos que marcaron su desdicha y su carácter.

La obra, escrita por Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García y con la que ganaron el Llntia a la mejor autoría en los VIII Premios de Teatro José Estruch, toma su título de la letra de la canción de Cecilia 'Nada de nada'.