Las obras del nuevo instituto público de El Cañaveral, que tendrá 24 aulas, finalizarán a principios de 2027

Obras del nuevo instituto público de El Cañaveral. - EUROPA PRESS

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los obras del nuevo instituto público del barrio de El Cañaveral, que tendrá 24 aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y ocho de Bachillerato, finalizarán a principios del año que viene para abrir sus puertas en el curso 2027/2028.

Lo ha avanzado este viernes a los medios la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, tras visitar los trabajos del nuevo centro, que cuentan con una inversión de más de 12 millones de euros

También habrá espacios específicos para Informática, Tecnología, Laboratorios, Dibujo, Plástica, Imagen y Diseño, así como para grupos reducidos, biblioteca, gimnasio, pistas deportivas y dependencias administrativas.

"No solo estamos haciendo estas infraestructuras desde la Comunidad de Madrid. El propio Ayuntamiento también ha hecho una fuerte inversión, sobre todo en escuelas infantiles, para poder cubrir las necesidades de todos los nuevos niños que van a venir", ha destacado Zarzalejo.

MIL PLAZAS ESCOLARES EN EL CAÑAVERAL

En total, se crearán 1.000 plazas escolares públicas en El Cañaveral, ubicado en el distrito de Vicálvaro. La consejera ha recordado que el Gobierno regional ha adjudicado las obras para completar el Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) Rudyard Kipling, también ubicado en El Cañaveral, que permitirá incorporar 42 aulas de grupo, seis de desdoble, seis de apoyo y cuatro específicas.

La inversión para este proyecto es de 12,4 millones de euros. Asimismo, la Comunidad de Madrid abrió en el curso 2024/25 la Escuela Infantil pública Conde Niño, en este mismo enclave, con 186 plazas para este primer ciclo educativo, tras una inversión de 3,5 millones de euros.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la presente Legislatura, que ha permitido ya la finalización de 78 obras en toda la región, de las cuales 12 corresponden a nuevos centros y 66 a ampliaciones. Implican un presupuesto superior a los 231 millones y la creación de más de 16.000 nuevas plazas, que suponen unos 7 millones de euros al mes.