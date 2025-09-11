Las obras del primer intercambiador comarcal en Alcalá de Henares arrancarán en el segundo semestre de 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del primer intercambiador comarcal de autobuses en Alcalá de Henares, que dará servicio a 11 municipios del este de la región arrancarán en el segundo semestre de 2026.

Lo ha anunciado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región.

Con una inversión de 14 millones de euros, este nuevo espacio del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ubicará en la Vía Complutense 132 de Alcalá de Henares y concentrará cinco líneas urbanas y 11 interurbanas.

El proyecto de la futura instalación, que previsiblemente estará finalizada en el segundo semestre de 2027, contempla 161 plazas de aparcamiento, entre las que se encuentran 10 puntos de recarga para vehículos eléctricos, facilitando así la combinación de los distintos modos de transporte.

Su diseño busca crear una imagen de marca que sea identificable para los ciudadanos, con una zona ajardinada y salas climatizadas destinadas, entre otras funciones, a aumentar la comodidad de los usuarios durante los tiempos de espera.

Junto a la ciudad alcalaína, esta infraestructura mejorará también la movilidad de los vecinos de Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Meco, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo y Villalbilla.

Este proyecto enmarcado dentro del Plan de Intercambiadores Comarcales, que plantea instalaciones sencillas y proyectadas en superficie que mejoren la experiencia del viajero y la circulación de los autobuses, busca reforzar su apuesta por el transporte público madrileño y la cohesión del territorio.

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con seis intercambiadores dentro de la capital, tras la inauguración de Valdebebas a finales de 2024. Además, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha iniciado recientemente los trabajos en Conde de Casal, donde el Gobierno regional invertirá 40 millones de euros para construir un nuevo espacio que está previsto que utilicen más de 65.000 viajeros diarios cuando entre en funcionamiento en el primer semestre de 2027.