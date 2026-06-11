Ocho heridos leves por inhalación de humo en un incendio en un piso de Fuenlabrada

Incendio en Fuenlabrada - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid han sofocado este jueves un incendio que ha afectado al tercer piso de un edificio de viviendas en Fuenlabrada, donde ocho vecinos del inmueble han resultado heridos leves por inhalación de humo.

En concreto, el incidente ha tenido lugar a las 15.40 horas en el número 3 de la calle Delicias. Tras varias llamadas a Emergencias 112 alertando de un incendio, seis dotaciones de Bomberos han acudido al lugar y han comprobado que no había nadie en el interior del piso donde se originaron las llamas, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El equipo sanitario del Summa 112 ha atendido a 12 personas, de las que cuatro han sido dadas de alta en el lugar y ocho han sido trasladadas leves al Hospital de Fuenlabrada por inhalación de humo.

En concreto, estos vecinos son de la tercera y cuarta planta del edificio y estaban confinados en sus casas por la presencia de humo en la escalera. Policía local de Fuenlabrada investiga el origen del incendio.