La Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Madrid asesora en digitalización a más de 870 empresas

Archivo - El presidente de la Cámara del Comercio de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en colaboración con Red.es y la Cámara de Comercio de España, ha ofrecido asesoramiento gratuito y personalizado a un total de 877 empresas de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina Acelera Pyme.

Lo ha hecho en el marco del ciclo del programa Kit Digital (de enero 2022 a octubre 2025) con un balance "muy positivo", al contribuir al impulso de su transformación digital y a la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos de negocio, ha informado Cámara de Madrid en un comunicado.

Del perfil de las empresas asesoradas, ha predominado la figura del autónomo y micropyme de menos de 10 empleados y en menor medida, también se han acercado por la Oficina, pymes de más de 10 empleados de plantilla media y hasta 250 empleados.

El Programa Kit Digital ha sido el catalizador del 100% de los asesorados en la Oficina en el periodo de vigencia del Programa, facilitando la implantación de Soluciones de Digitalización, relacionadas, en más de un 35% de los asesorados, con las temáticas y categorías de: presencia web, marketing digital y redes sociales.

Estas cifras "evidencian el creciente interés de las empresas por fortalecer su posicionamiento online y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar su competitividad", han señalado desde la Cámara de Madrid.

COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL

La Oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Madrid continúa ofreciendo un servicio de asesoramiento especializado y apoyo técnico para acompañar a las empresas en sus procesos de digitalización y transformación digital.

Entre sus objetivos destaca la promoción de tecnologías innovadoras y dar a conocer las ayudas disponibles, que contribuyan a mejorar la competitividad del tejido empresarial madrileño.

Asimismo, la oficina desarrolla de forma continua acciones de sensibilización y difusión, mediante la organización de jornadas y talleres, que ponen de relieve la importancia "de adoptar la tecnología como motor de cambio y de consolidar una verdadera 'cultura digital' dentro de las organizaciones".

Desde su puesta en marcha, la Oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Madrid se quiere consolidar como un punto de referencia en materia de digitalización, "contribuyendo activamente al desarrollo tecnológico del tejido empresarial madrileño y facilitando el acceso de pymes y autónomos a las soluciones digitales necesarias para su crecimiento".