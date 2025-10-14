La Oficina Central de Atención al Ciudadano estrenará sede junto a Sol y la red móvil se ampliará a más municipios

Archivo - Empleados trabajan en las instalaciones de la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano en la Carrera de San Jerónimo, a 28 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Se trasladará también a esta ubicación el Registro de Uniones de Hecho

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Central de Atención al Ciudadano (OAC) estrenará una nueva sede junto a la Puerta del Sol, en concreto, en la calle Carretas número 4, en un edificio que pertenece a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, mientras que la red móvil se ampliará a los municipios con menos de 50.000 habitantes.

Lo ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro con medios de comunicación en el que ha avanzado que la nueva sede atenderá sin necesidad de cita previa, de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas, y los sábados de 09.00 a 14.00 horas, abriendo sus puertas en el último trimestre de 2026.

El espacio está diseñado para ser accesible e innovador y, como novedades, habrá facilitadores para ayudar y orientar en las gestiones a personas vulnerables, especialmente de avanzada edad o con discapacidad. La Comunidad de Madrid es pionera ya en la implantación de esta figura en el ámbito judicial. Estos facilitadores ayudan a personas con discapacidad y mayores a poder relacionarse de mejor manera con las administraciones públicas.

"Va a ser un reflejo de lo que hoy es Madrid, una región dinámica, una región pujante, una región tecnológica y, por tanto, vamos a poder atender desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde, de manera ininterrumpida", ha remarcado.

Asimismo, se va a proceder al traslado del Registro de Uniones de Hecho a este nuevo emplazamiento, para dotarle de instalaciones más modernas, ganar espacio y que esté más céntrico. Para ello, se habilitará una sala de firmas para las parejas, así como varias estancias para que los funcionarios puedan tramitar de una forma discreta con los solicitantes toda la documentación requerida.

Hasta su apertura, la atención a los madrileños se viene prestando en la Oficina Central de Atención al Ciudadano, ubicada en la Carrera de San Jerónimo, 13, y a la que sustituirá la de Carretas con su entrada en funcionamiento.

OFICINAS MÓVILES

El también portavoz del Gobierno regional ha avanzado, además, la extensión a cinco de la red de Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano a todos los municipios con menos de 50.000 habitantes, llegando a 155 poblaciones con un total de 982.185 vecinos.

En la actualidad, estos vehículos llegan a las poblaciones de menos de 20.000 y con esta ampliación se beneficiarán además Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Galapagar, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, Torrelodones y Villanueva de la Cañada.

Actualmente, existen cuatro oficinas móviles que prestan servicio en 143 pequeños municipios, donde los vecinos pueden realizar diferentes trámites, solicitar información sobre programas o prestaciones y llevar a cabo gestiones como la obtención de la Tarjeta Virtual Sanitaria, entre otras.

Tienen una frecuencia de paso semanal en el caso de localidades de más de 500 habitantes y quincenal en los que están por debajo de esa cifra. Los asuntos por los que más se interesan los usuarios están relacionados con la atención a las personas en materia de discapacidad, dependencia, familia, así como ayudas a la maternidad y becas.

"No habrá una localidad, no habrá una pedanía de la Comunidad de Madrid que no sea visitada por una oficina móvil de atención al ciudadano, ese gran escaparate, esa gran ventanilla en la cual los ciudadanos pueden acceder al registro de documentación, a petición de información, a realizar solicitudes de becas, de ayudas al estudio. En definitiva, como digo, la puerta de entrada de los ciudadanos que viven en municipios más pequeños a la Administración", ha reivindicado García Martín, además de ensalzar que los ciudadanos le dan una nota de 4,9 sobre 5.