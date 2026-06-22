Once estaciones de medición de Madrid cumplen de enero a mayo el límite de NO2 fijado por la UE para el año 2030

Archivo - Varias personas en el Parque de El Retiro, a 18 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Once de las veinticuatro estaciones de medición de la calidad del aire de Madrid han cumplido en los primeros cinco meses del año con el nuevo límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2), previsto para entrar en vigor en el año 2030 y fijado por la Unión Europea en 20 microgramos por metro cúbico (ug/m3).

En concreto, de enero a mayo de 2026, han quedado por debajo de este tope las estaciones de Villaverde, Casa de Campo, Moratalaz, Barrio del Pilar, Castellana, Retiro, Plaza de Castilla, Sanchinarro, El Pardo, Juan Carlos I y Tres Olivos.

Así, los datos de calidad del aire acumulados de enero a mayo de este año son los mejores de toda la serie histórica, según destacan fuentes municipales a Europa Press.

De enero a mayo de 2025, solo cinco estaciones lograron quedar por debajo del nuevo umbral de la UE para 2030 (20ug/m3): Arturo Soria, Casa de Campo, Retiro, El Pardo y Tres Olivos. En el mismo periodo de 2019, año en el que estaciones como Plaza Elíptica y Escuelas Aguirre rebasaban los 60 ug/m3 (62 y 60 ug/m3, respectivamente), únicamente la estación de medición de El Pardo registró niveles de NO2 por debajo de los 20ug/m3, mientras que un total de once superaron los 40ug/m3.

En el acumulado de lo que va de 2026, ningún punto de la red municipal ha rebasado los 30 ug/m3, 10 por debajo del límite anual que establece actualmente la Unión Europea, un cumplimiento que Madrid encadena desde 2022, recuerdan las mismas fuentes, que atribuyen este logro a las medidas implantadas dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, puesta en marcha en septiembre de 2019.

En la última década, el peor ejercicio fue 2017, cuando se rebasó el máximo legal de 40 ug/m3 en 15 de las 24 estaciones, mientras que en 2018 se superó en siete.

MEDIDAS DE MADRID 360

El Ayuntamiento sostiene que el descenso del NO2 en la capital responde a las medidas aplicadas por el actual equipo de Gobierno a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, dentro de Madrid 360.

Entre esas iniciativas, el Consistorio destaca la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, aprobada en marzo de 2021. También subraya la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, con la Zona de Bajas Emisiones, aprobada en septiembre de 2021, que restringe el acceso de los vehículos sin etiqueta ambiental, los clasificados como 'A'.

El Ayuntamiento también enmarca en esta estrategia el Plan de Ayudas Cambia 360, activado en 2020 y en el que se han destinado 140,8 millones de euros en subvenciones desde entonces.

Del mismo modo, fuentes municipales también destacan el papel de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), cuya flota eliminó todos los autobuses diésel en diciembre de 2022, las Líneas Cero, gratuitas los 365 días del año, y las 72 jornadas de gratuidad en los autobuses como medidas para incentivar el transporte público.

Según los datos del Ayuntamiento, 2025 cerró con récord de viajeros en la EMT, con 512 millones de usuarios. A ello se suma Bicimad, que cuenta con 635 estaciones y 7.795 bicicletas, y alcanzó el pasado 5 de junio, coincidiendo con la visita de León XIV, un récord de 80.272 viajes.