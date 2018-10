La oposición en bloque lee un manifiesto a Carmena en la que le afean como edil de Cultura que sólo se "autopromociona"

Actualizado 18/06/2018 11:31:25 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces de PP, PSOE y Cs en el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Rosell, Mar Espinar y Sofía Miranda, respectivamente, han leído en bloque un manifiesto a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en la que le dicen que es "imposible" que conjugue la Alcaldía con la concejalía de Cultura porque consideran que únicamente se está "autopromocionando".

Las tres portavoces se han negado a contestar a la dación de cuentas de Carmena en la comisión del ramo y han leído el manifiesto cada una de ellas en su turno de réplica. "Usted anula el espíritu de la comisión y por eso no tenemos nada que añadir ni que escuchar hasta que no cambie de opinión", ha leído Miranda.

Espinar ha destacado que la alcaldesa ha "pervertido" la comisión de Cultura para convertirlo en un "instrumento de automoción". Isabel Rosell, por su parte, ha reprochado a Carmena que "no facilite la información necesaria a la oposición".

Manuela Carmena ha confesado que le "sorprende" esta actitud y el "enfado" de la oposición. "No pretendo promoción alguna, doy cuenta de lo que hago. No acabo de comprender qué quieren que les mande. ¿El power point de las presentaciones? Ustedes tampoco me envían el texto de sus preguntas", ha replicado.

Tras la comisión, la socialista Mar Espinar se ha negado a la "sumisión de la oposición en las comisiones" porque "el Ayuntamiento no es un colegio, ni ella es la maestra ni la oposición son niños de educación infantil ni esto es su patio de recreo para su uso y disfrute".

"Todos los meses viene con comparecencias sin información (previa) a la oposición de lo que se quiere decir, con proyectos que nos enteramos por los medios de comunicación. Esperamos un cambio de actitud y si no yo mantendrá la mía", ha avisado. Desde el área de Cultura y Deportes han asegurado a la prensa que se facilitó la información a la oposición el pasado 16 de junio.

La popular Isabel Rosell ha acusado a la alcaldesa de acudir a la comisión para "hablar de su libro" y darse "autopromoción" con sus peticiones de comparecencia, que ha remarcado que no es lo mismo que una dación de cuentas.

Desde Cs, Sofía Miranda ha opinado que "hacer doblete no es compatible" y que no es admisible que Carmena acuda a la comisión "a hacerse sus publirreportajes y a lanzarse flores". "No le gusta dar cuenta, sólo responde a las preguntas que ella quiere y a su autobombo"