La oposición critica que se celebre en julio un único Pleno para la ley del concebido y que no incluya control a Ayuso

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea durante un debate - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han criticado que solo se habilite en el mes de julio un Pleno extraordinario para aprobar la ley del concebido no nacido y que en esta sesión no se incluya la sesión de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo han trasladado los partido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces extraordinaria de este lunes convocada para habilitar el Pleno del 2 de julio para el concebido no nacido. Esta ley inicialmente iba a ser aprobada el 18 de junio, pero la Mesa aceptó un escrito del PSOE que advertía de presuntos errores en la tramitación. Es por ello que se eliminó del orden del día y se celebrará una sesión en julio, mes que no es hábil parlamentariamente.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha explicado que --igual que el resto de grupos de la oposición-- pidió que además de habilitarse para ese punto se permitiera también que hubiera una sesión de control al Gobierno, algo que han rechazado los 'populares'.

También se ha rechazado su petición de que este julio --inhábil parlamentariamente-- se permitiera realizar Plenos monográficos sobre "cuestiones que preocupan a los madrileños" entre las que ha situado la sanidad, la educación, la dependencia, la seguridad o la vivienda. Un extremo que no ha permitido la mayoría absoluta del PP.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha criticado que se haya tumbado su petición de un pleno extraordinario sobre las contrataciones del Gobierno regional en la sanidad pública.

Los socialistas querían que se debatiera, especialmente, sobre el "triángulo" conformado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, su pareja, Alberto González Amador, y el Grupo Quirón.

"El dinero de los madrileños con el que Ayuso está pagando a Quirón les ha proporcionado una vidorra que coronan con el aticazo que tienen en Chamberí, se han forrado con dinero ajeno y eso es corrupción", ha lanzado.

Concretamente su petición de pleno extraordinario orbitaba alrededor de los pagos al Hospital de Torrejón de Ardoz, que opera otro conglomerado de la sanidad privada, el Grupo Quirón.

Su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha destacado que el origen de este Pleno extraordinario es "reparar la chapuza del PP" con la ley del concebido no nacido. Ha explicado que ante esta situación la formación regionalista pidió que hubiera control al gobierno, pero el PP "ha bloqueado el control para que Ayuso no tenga que responder a las preguntas de la oposición sobre los negocios de su novio con Quirón".

"Evidentemente, Ayuso no está dispuesta a dar la cara y explicar cómo es posible que su novio haya ingresado más de 4 millones de euros de Quirón desde que sale con él, mientras ella le ha dado a Quirón 1.000 millones de euros al año", ha lanzado.

PP DICE QUE ES "EXTENSIÓN" DEL DE JUNIO

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha explicado que la Mesa decidió por "una cuestión de prudencia" retrasar el debate de este punto por lectura única para que "los grupos pudieran tener tiempo para estudiar los informes y presentar las alegaciones y las enmiendas que considerasen oportuno".

"Dijimos en el grupo popular que terminaríamos el periodo de sesiones con la aprobación de tres leyes y así será", ha zanjado Díaz-Pache, quien ha insistido en que las sesiones parlamentarias acaban en junio y que lo que es este Pleno extraordinario es la "extensión" del último, del 18 de junio.

Sobre las críticas por la ausencia de control al gobierno en esa sesión, Díaz-Pache ha afirmado que los grupos tienen "todas las herramientas posibles" para hacer control al Gobierno y ha sacado pecho de que en esta legislatura en Pleno el Ejecutivo regional ha respondido 1.150 preguntas, de las que "más de 300" han sido dirigidas a Ayuso.