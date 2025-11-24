La oposición critica al PP de Almeida por crear una nueva imagen corporativa "sin participación" y sin informar a grupos

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han criticado al Partido Popular de José Luis Martínez Almeida por crear una nueva imagen corporativa "sin participación" y "sin informar" a los grupos.

Así, el portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, cree que es "una auténtica vergüenza" que el nuevo símbolo de los madrileños no sea reflejo "de un proceso compartido", sino de un "proceso opaco" y "a dedo".

"Es una pena que se haya perdido la oportunidad de tener una identidad gráfica que haya nacido de un proceso más común. Nosotros no entendemos la ciudad como el código privado del PP y precisamente por eso creemos que la obligación de la administración es hacer que todo lo que el Ayuntamiento sea el reflejo de la sociedad madrileña", ha explicado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha mostrado su sorpresa por "no haber ningún concurso de ideas" con la sociedad sobre la nueva imagen. "Más allá de la imagen institucional, es la imagen que va a representar a todos los madrileños en las próximas décadas. Por lo tanto, creo que es criticable que no haya habido esa participación", ha señalado.

Finalmente, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, también ha echado en falta información sobre la nueva imagen corporativa municipal. "No nos cuentan nada, por lo que nos hemos enterado como el resto los madrileños", ha dicho en rueda de prensa.

Smith ha mostrado su desacuerdo y ha criticado al Gobierno de Almeida por buscar una "sustitución" del actual escudo de Madrid, "muy bonito y con mucha historia y tradición". "Los escudos tienen su valor en el paso del tiempo, es el punto de la imagen de conexión de un Ayuntamiento a lo largo de los siglos pero, ahora quiere ser muy moderno, como si Madrid hubiera nacido ayer", ha concluido.