La oposición cuestiona la utilidad del viaje de Ayuso a Nueva York y PP defiende la inversión estadounidense en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el espectáculo de Sara Baras en Nueva York - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han cuestionado este lunes la utilidad del viaje en el que está inmersa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Nueva York, mientras que el PP ha defendido que ha ido a buscar inversión internacional, ya que Estados Unidos es el máximo inversor en la región.

Así lo han transmitido los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Ayuso arrancaba este fin de semana este viaje con el objetivo de atraer inversiones y en el que, además, se ha reunido con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y ha presenciado un espectáculo de la bailarina Sara Baras.

"Comienza una semana marcada por la vergüenza ajena que nos da la agenda de Isabel Díaz Ayuso en Nueva York", ha arrancado su intervención la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha anunciado que su formación ha registrado una batería de preguntas parlamentarias sobre el coste del viaje o sus "beneficios para Madrid".

Considera la formación regionalista que este viaje es "un abuso de los privilegios a costa del contribuyente madrileño una vez más" y ha criticado tanto la reunión con el alcalde de Sevilla como su presencia en la fiesta del diario The Algemeiner donde coincidirá con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Así, Bergerot ha cargado contra este diario tachándolo de "proisraelí" y entendiendo la presencia de la mandataria madrileña como "una declaración de apoyo al genocidio en Gaza y a la guerra contra Irán y el Líbano".

"Apoyo a los que bombardean escuelas de niñas en Irán y a los que ya han asesinado a 83 niños y niñas en Líbano con los bombardeos de estos días. La agenda internacional de Ayuso es arrastrarse ante Netanyahu y Trump y dar vergüenza a los madrileños", ha lanzado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha deslizado que "parece claro que a defender los intereses de España no ha ido" ni tampoco a "trasladar el sentir mayoritario de los españoles y de lso madrileños por la paz".

"Estos viajes son tan injustificables políticamente que en su agenda estamos viendo cosas tan exóticas como una reunión con el alcalde de Sevilla en Nueva York, reunión con fondos de inversión, debe ser que le parecen pocos los madrileños que están siendo expulsados de sus barrios y de sus casas por culpa de estos fondos, o una reunión con una de las empresas que están en el proyecto de Trump para hacer de Gaza un resort", ha planteado.

El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha afirmado que no saben "qué se le ha perdido a Ayuso en Nueva York" cuando la región tiene "muchísimos problemas" en materia sanitaria, de vivienda o de transporte público.

"La política exterior no corresponde a las comunidades autónomas, sino que corresponde al gobierno de la nación. Por muy poco que nos guste este gobierno. Y en eso pues somos coherentes y creemos, sinceramente, que este tipo de viajes no tienen absolutamente ningún sentido", ha remarcado.

Por último, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado este viaje para "seguir atrayendo inversión" y ha detallado que la Comunidad es la región "donde más invierte Estados Unidos" y que es este país el principal inversor extranjero de la Comunidad.

"Desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso preside la Comunidad de Madrid, Estados Unidos ha invertido en esta región más de 28.000 millones de euros", ha destacado.

Asimismo, ha detallado que la presidenta durante estos días se va a ver con el CEO de Paypal, con la dirección de Apollo Global Management, nuevo socio mayoritario del Atlético Madrid; con un centenar de representantes de compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas junto a la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

"Creo que no hay mucho lugar para las críticas. Creo que el gobierno de Pedro Sánchez que tiene una política exterior caótica, un caos planificado donde nos felicitan dictaduras, donde nos felicitan terroristas y donde arremeten contra nosotros democracias", ha zanjado.