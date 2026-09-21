Oposición dice que la rendición de cuentas del consejero sobre el ático fue insuficiente y PP que está "todo explicado"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han afirmado este lunes que la rendición de cuentas del portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el jueves sobre el ático de 6,3 millones comprado por la Comunidad fue insuficiente, mientras que PP sostiene que está "todo explicado" y que se ha informado "por activa y por pasiva".

Así lo han trasladado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. El pasado jueves Miguel Ángel García Martín comparecía en el Pleno a petición propia para informar sobre esta compra y daba a conocer posteriormente un archivo de más de 200 páginas con información relativa al inmueble. Además, este mismo lunes comparecerá por el mismo motivo en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea de Madrid.

Para la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, el PP y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "siguen sin dar las explicaciones" respecto al ático y considera que "antes o después" el PP va a tener que "rendir cuentas".

En este punto ha cargado contra la Mesa de la Asamblea, a quien ha acusado de haber tumbado "iniciativas, preguntas de control al Gobierno y comparecencias" relativas al "famoso ático de lijo de Chamberí" al entender que "no eran pertinentes para poder debatirse en el Pleno". Ha anunciado que presentará reconsideraciones, que la Mesa estudiará.

"Yo creo que aquí no vale victimizarse ni valen las cortinas de humo, aquí no vale engañar a los madrileños porque desde luego Vox no ha venido a eso", ha advertido.

También ha acusado a Ayuso de victimizarse la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, quien ha afirmado que "lloriquea y se victimiza" en vez de "dar explicaciones". Ha reclamado que dé la información de quién y para qué se compró el ático y cuándo se informó al consejo de administración de Planifica Madrid.

"Si todo fue tan normal y todo fue tan ordinario y todo fue tan legal en vez de ponerse a lloriquear que se ponga a trabajar coja el expediente si es que existe y lo enseñe", ha reclamado. Considera Espinar que ha quedado patente que no hubo "un procedimiento administrativo formal como el que tendría que haber habido"

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que Ayuso está "desquiciada" porque sabe que lo que "está tapando es peor todavía de lo que se ha conocido hasta ahora".

"Hay un proceso contable en el Tribunal de Cuentas y un proceso penal en la Fiscalía. Tenemos un ático que no sirve absolutamente para nada, que la Comunidad de Madrid no es capaz de vender sin perder dinero y ahí están las bases de un posible delito de malversación", ha alertado Manuela Bergerot.

PP DICE QUE TODO ESTÁ EXPLICADO

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que se está haciendo una campaña por "seguir cebando las noticias que intenta fabricar la izquierda para desacreditar" al Gobierno regional.

"Las explicaciones de ese inmueble están dadas por activa y por pasiva. Lo ha hecho la presidenta, lo ha hecho Planifica Madrid, lo ha hecho el consejero en pleno en una comparecencia donde ha puesto a disposición de todos toda la información necesaria y los documentos que han sido publicados en el portal de transparencia", ha enumerado Díaz-Pache.

Considera, por contra, que el Gobierno de España y el PSOE están "obsesionados con Madrid" y con "quitar con malas artes" a la presidenta de la Comunidad. "Cada vez que inventan un escándalo se va diluyendo como un azucarillo cuando se dan las explicaciones necesarias, como ha pasado con todos los escándalos que han fabricado hasta ahora, que no les ha funcionado ninguno, como no les va a funcionar este", ha zanjado.