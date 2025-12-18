La oposición escenifica su rechazo total a Presupuestos ante un PP que los reivindica y afea a Sánchez no presentarlos

Imagen de recurso de un Pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han escenificado este jueves su rechazo total a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 ante un PP con mayoría absoluta que los ha reivindicado y ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haber presentado Cuentas esta Legislatura.

Ha sido en las enmiendas al Articulado, en la que, como es habitual, los partidos han marcado sus posiciones en el arranque de un Pleno que se prevé que dure hasta bien entrada la noche y que culminará este viernes con la aprobación definitiva.

La primera en intervenir ha sido la portavoz de Vox en Presupuestos Ana Cuartero, quien ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por afirmar que ha cumplido ya el 97% de su programa.

Cuartero ha afirmado que si lo ha cumplido, que lo cambie, ya que su modelo implica que se hayan "saturado centros de salud", "expulsado mayores" no se pueda entrar a las ciudades con coche por el "fanatismo climático" de Bruselas.

"Con su programa los españoles pagan cada día más y reciben cada día menos. Porque con su programa en la mano puedo decirles que a Ayuso los españoles le importan un bledo", ha espetado Cuartero.

Frente a ello, la parlamentaria ha reivindicado las más de 900 enmiendas parciales que ha registrado su formación y que, ha afirmado, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "ya ha aceptado".

Cuartero ha resumido sus enmiendas en la frase "los españoles primero", afirmando que con ellas busca una reducción "drástica del gasto político ineficaz" en busca de dedicarlo a "lo importante" como la vivienda, la sanidad, la dependencia o las ayudas a la discapacidad.

PSOE PIDE LEALTAD INSTITUCIONAL

Por el PSOE ha tomado la palabra el diputado del PSOE Daniel Rubio quien ha criticado estos Presupuestos que "debilitan los ingresos públicos y que deterioran los servicios esenciales".

También ha hecho alusión al programa de Ayuso, afirmando que ha cumplido el "97% de su programa oculto", que considera que se basa en "destrozar la Sanidad derivando los pacientes a la privada", "destrozar las universidades públicas infrafinanciándolas" y "cargarse la vivienda pública en la Comunidad de Madrid" al tiempo que "consolida este modelo injusto".

Rubio ha recalcado, además, que el Presupuesto que se aprueba en la Cámara este viernes "no es el que ejecuta el Ejecutivo", ya que lo han llegado a modificar "hasta en un 80% de las partidas presupuestarias".

El socialista ha propuesto que se incorpore como enmienda al articulado el principio de "lealtad institucional", que debería ser algo lógico en un "sistema democrático avanzado", pero que considera que "no es tan obvio en al Comunidad de Madrid" porque "no respetan el ejercicio legítimo de las competencias, no comparten información y no cooperan activamente con el resto de las entidades que forman el sector público".

MÁS MADRID CRITICA QUE PRIORICEN REBAJAS FISCALES

Tras él ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Marta Lozano quien ha censurado unas Cuentas en las que se "priorizan las rebajas fiscales, los regalos fiscales, para rentas y patrimonios altos frente a la calidad de los servicios públicos madrileños".

Lozano ha apuntado que estos Presupuestos representan solo el 9% del Producto Interior Bruto, lo que, a sus ojos, implica que la riqueza en la Comunidad de Madrid "apenas tiene impacto en los presupuestos, que es el mecanismo básico para generar bienestar en la región".

Ha cargado también contra la "solidaridad" de Madrid con el resto de España que promulga la Comunidad por la aportación que hacen los madrileños al Fondo de Garantía de los Servicios públicos Fundamentales. "Porque eso no es solidaridad, señorías. Eso es aportar lo que nos corresponde y recibir lo que nos corresponde igual. El verdadero instrumento de solidaridad se llama política fiscal y la que desarrollan ustedes es injusta, insolidaria y profundamente regresiva", ha recalcado.

Esta intervención ha causado en varios momentos la risa de la bancada del PP que, incluso, se ha levantado en bloque para aplaudir irónicamente a Lozano cuando ha afirmado que "cada día" en los periódicos hay "casos de corrupción" del PP.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, le ha compensado con tres minutos más de tiempo, auque Lozano ha reprochado las interrupciones del PP y ha afirmado que le ha faltado tiempo para completar su discurso.

PP CRITICA A PEDRO SÁNCHEZ

En último lugar, ha intervenido el 'popular' Ángel Alonso Bernal, quien ha arrancado poniendo en valor la importancia de la elaboración de unos presupuestos como medio de contraponer los "distintos modelos de dar respuesta" a las necesidades de la región.

Es por ello que ha afeado a Sánchez que no se haga este ejercicio en el Congreso de los Diputados porque su "voluntad es gobernar de espaldas al Parlamento".

"No hay Presupuestos por la voluntad autocrática de Pedro Sánchez. Lo lamentamos porque es incumplir de forma deliberada la Constitución española y así no hay forma de poder transmitir seguridad jurídica a ciudadanos y agentes económicos", ha apostillado.

Frente a ello, Alonso Bernal ha situado a una Comunidad de Madrid y un PP que defiende una Administración "eficiente y eficaz, poco burocratizada, donde su actuación esté más orientada a los ciudadanos que los trámites administrativos".