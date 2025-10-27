La oposición pedirá en el Pleno de Cibeles que la tasa de basuras contemple el reciclaje y la generación de residuos

Archivo - Contenedor de basura de envases, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox llevarán este martes al Pleno de Cibeles una batería de preguntas para requerir al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida una modificación de la tasa de basuras para que tenga en cuenta la capacidad de reciclaje de los ciudadanos y también la generación de residuos, de manera que "quien más contamine pague".

Así lo han trasladado los portavoces de los distintos grupos en las ruedas de prensa previas al Pleno y en las que han expuesto las iniciativas que llevarán a la sesión de este martes. En concreto, la tasa de basuras será uno de los puntos que más se van a repetir.

Más Madrid y Vox pedirán la devolución de las cantidades ingresadas por los madrileños mientras que PSOE pedirá una modificación para incluir "criterios de justicia y medioambientales".

En concreto, el portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha cargado contra el regidor mantener una "cruzada permanente" contra el Gobierno de España en lugar de "asumir sus propias responsabilidades" y ha ofrecido la ayuda de su grupo para diseñar una tasa "más justa", en línea con "quien contamina pague" y acorde con los niveles de renta.

"Si Almeida no sabe cómo gestionar los residuos de una gran ciudad en el siglo XXI, desde luego nosotros estamos dispuestos a sentarnos con él y ayudarle con propuestas para acabar con este circo en el que está instalado y que pasa por echar la culpa a todos pero no por asumir ninguna de sus responsabilidades", ha apuntado.

Sobre las iniciativas que llevará su grupo a la sesión, Rubiño ha señalado que planteará la "anulación" de la actual ordenanza fiscal con la "devolución de las cantidades ingresadas".

Igualmente, Más Madrid se interesará por la limpieza de la ciudad de Madrid y preguntará al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por el "caos" de movilidad.

"Seguimos semana tras semana con las mismas imágenes de colapso, con las mismas imágenes de colas para coger autobuses, con las mismas imágenes de gente que tiene que dejar pasar autobuses o tiene que dejar pasar trenes porque vienen llenos y no hay posibilidad de entrar en ellos y seguimos con un delegado que piensa que esto no va con él", ha criticado.

MAROTO APUNTA A QUE LA TASA "PENALIZA A FAMILIAS TRABAJADORAS"

El Grupo Municipal Socialista también llevará la tasa de basuras "impuesta" por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al Pleno de este martes, la cual considera "injusta, desequilibrada y mal diseñada".

"Que nadie se equivoque. Viene de Europa y de una ley estatal, sí, pero cómo se aplica, cómo se cobra y a quién se carga el coste es una decisión exclusivamente del Ayuntamiento de Madrid y es aquí donde Almeida ha fallado", ha señalado.

Maroto ha indicado que la tasa "penaliza a las familias trabajadoras" y no tiene en cuenta la "capacidad económica" de los hogares ni tampoco los "esfuerzos" con buenas prácticas o por reciclar. "Por eso proponemos una modificación de estas ordenanzas para el ejercicio 2026 que introduzca criterios de justicia y medioambientales", ha apuntado.

Entre otros ejemplos, ha destacado reducciones del 30% de unidades familiares y del 15% a empresas de distribución alimentaria y restauración con sistemas de gestión que reduzcan residuos alimentarios o incluir a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la tasa de los negocios, no la residencial. "Lo que es un negocio debe pagar como un negocio", ha subrayado, para luego reslatar que si Almeida quisiera, "podría ser una tasa más justa y más barata para los madrileños".

Para la socialista "él prefiere mantener el estilo del Partido Popular en Madrid: improvisa, ignora las advertencias que le damos y cuando rectifican lo hace mal y a costa de los vecinos". Al hilo, ha apuntado que la "injusticia" de la tasa no está en la "obligación de cobrarla", sino en "cómo se reparte el coste".

"El PP ha elegido cargar la tasa a las familias sin mirar su renta o sin incentivar su reciclaje. Y esta es su decisión, no es la decisión de Pedro Sánchez", ha explicado.

En este escenario, Maroto ha puesto el foco en el carácter "finalista" de la tasa y, por ello, apuesta por poner encima de la mesa una serie de bonificaciones para que la tasa responda al principio de "quien contamina paga".

VOX OPTA POR LA DEVOLUCIÓN Y LA ANULACIÓN DE LA TASA

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith, trasladará a Almeida cómo es posible que Madrid esté "sucio" con "los mayores presupuestos para gasto de limpieza" y donde pretende "imponer" una "brutal tasa de basura de casi 300 millones de euros al año".

"Un Madrid lleno de basura, de ocupaciones en los márgenes de la M-30. Un Madrid que da una imagen absolutamente lamentable. Y le vamos a decir también que no sea hipócrita, que sus campañas contra la tasa de basuras no se las cree nadie", ha lanzado.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento de la capital ha sido el "primero" en aprobar una ordenanza de basuras "ni siquiera esperando a que entrara en vigor en el año 2026 para no perderse esos 300 milloncillos del año 2025".

"(Almeida) ha estado encantado bajo la excusilla de que esto era una imposición de Sánchez, pero que está encantado de meterle el sablazo de la tasa de basuras a los madrileños", ha criticado.

Igualmente, ha explicado que desde Vox abogan por pedir la devolución de lo que consideran "un atraco fiscal" que le está pasando "factura electoral" a Almeida en su "trilerismo político".

"Estamos seguros que con el tiempo nos darán la razón los tribunales, que el 80% o el 85% de ese tasazo está basado en el IBI y, por tanto, no tiene en cuenta ni la cantidad de residuos que generas, ni tu capacidad de reciclaje. Es evidente que es un IBI 2.0, es decir, me está usted cobrando todas las veces lo mismo", ha censurado.