La oposición reprocha precariedad laboral de bomberos y brigadas forestales, mientras Novillo garantiza mejoras en 2026

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los principales grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han coincidido este jueves en señalar la falta de medios y la precariedad laboral de los Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid, que ha llevado a ambos colectivos a decretar la huelga, y han aprovechado para reclamar la necesidad de reconocer su reivindicaciones laborales; mientras que el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha defendido la gestión de su departamento y ha garantizado mejoras de cara al año que viene.

La comparecencia del consejero ante la Asamblea para detallar el balance del plan de Protección Civil contra incendios forestales (Infoma) ha girado en torno a la situación del personal forestal de la Comunidad de Madrid, que tiene tanto a las Brigadas Forestales contratadas por la empresa pública Tragsa, como al personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM112) de huelga por la falta de reconocimiento de sus condiciones laborales.

Desde Más Mádrid, el diputado Alejandro Sánchez Pérez ha lamentado que el plena temporada de incendios, la Comunidad de Madrid tenía al personal de Tragsa de huelga --la cual interrumpieron temporalmente ante la situación de emergencia por incendios-- y ha catalogado de "fiasco" el proceso de estabilización de la plantilla en 2021, cuando se delegó la contratación a la empresa pública, pues desde entonces se han perdido el 40 por ciento de los puestos de trabajo.

Por su parte, el diputado socialista José Luis García Sánchez ha destacado la labor de brigadistas y bomberos, y ha hecho un llamamiento al consejero para que garantice continuidad a los contratos, reconozca la categoría de bombero forestal a las Brigadas y abone los pluses de peligrosidad, toxicidad y penosidad que merecen por su trabajo. García ha recordado que el personal "se juega la vida" por apenas 1.300 euros y contratos de conductor de furgoneta o mantendor de edificios.

En la misma línea se ha manifestado también el diputado de Vox Íñigo Hernández de Luna, quien en su intervención ha recordado que hace tres años el Gobierno regional prometió una plantilla de 2.200 bomberos y a día de hoy tan solo hay 1.700 agentes; además, la reducción de plazas de personal fijo-discontinuo hace que ahora haya menos de 70 puestos disponible. Respecto al personal de Tragsa, ha exigido reconcimiento laboral para sus trabajadores.

Frente a estas críticas, Novillo ha defendido que, tras la aprobación de la Ley 05/2024 en diciembre del año pasado en el Congreso de los Diputados, el personal laboral y de brigadas pasará a ser reconocido oficialmente como bomberos forestales, lo que permitirá el acceso a la jubilación anticipada, entre otros aspectos.

Además, ha sostenido que el encargo de la Comunidad de Madrid a Tragsa para la contratación de personal de prevención de incendios es "satisfactorio" y que en el próximo contrato se incrementará en más de cuatro millones de euros adicionales para mejorar retribuciones; a la par que ha aprovechado para rechazar las críticas de los 'socialistas' por esta gestión, cuando el Gobierno central también recurre a Tragsa para contrataciones de este tipo.

Novillo ha reprochado a la izquierda "echar balones fuera" cuando, según él, las condiciones de los brigadistas en el Gobierno central "no están mejor" que en la Comunidad de Madrid, cuyo Ejecutivo sí se ocupa y preocupa por el colectivo pero "con rigor y sin improvisaciones", garantizando que los recursos se gestionan de forma responsable.

BRIGADISTAS Y BOMBEROS FORESTALES EN LA ASAMBLEA

La comparecencia de Novillo en la Asamblea de Madrid ha contado con personal de Bomberos y Brigadas Forestales en las gradas del hemiciclo, a donde han acudido para mostrar su desacuerdo con la gestión de la Comunidad de Madrid y trasladar sus reivindicaciones laborales.

Por un lado, el presidente del Comité de Empresa de Bomberos Forestales, Jesús Molina, ha ofrecido declaraciones a los medios en las que ha lamentado que la Comunidad de Madrid "saque pecho" por los resultados del plan INFOMA en un verano en que se han registrado "la mayor concentraciones de incendios" y mientras tiene al personal "con una de las peores condiciones de España".

Molina ha recordado que, ante la situación de los incendios en la región, las Brigadas Forestales hicieron un alto temporal en su huelga y dejaron la puerta abierta para una negociación a tres bandas con Tragsa y la Comunidad de Madrid, de la cual obtuvieron "el silencio por respuesta".

Desde el comité consideran que la solución al "80 por ciento de la problemática" pasa por un nuevo convenio colectivo y que, ante la negativa de la empresa pública a tal fin, seguirán adelante con sus reinvindicaciones. Las Brigadas Forestales han señalado que seguirán presionando para que la Comunidad de Madrid "asuma responsabilidades y obligue a Tragsa" a negociar un nuevo texto, o si no busquen la contratación a través de otra empresa o por ellos mismos.

Por otro lado, el miembro del Comité de Empresa de ASEM 112 Alfonso Ferrero también ha ofrecido declaraciones a los medios en las que ha recordado que los Bomberos de la Comunidad llevan en huelga desde junio de 2023 para exigir el reconocimiento de categoría profesional y los complementos de peligrosidad que ahora sí le serán reconocidos en virtud de la Ley 05/2024, que entrará en vigor a partir de enero.

Este colectivo recuerda que hay labora de extinción y prevención que deben realizarse durante todo el año para que en verano los incendios sean "menos potentes y menos agresivos", y que para ello serían necesarios contratos que abarquen todo el año y no solo los meses de mayor riesgo de incendios.

La temporada de alto riesgo de incendios en la Comunidad de Madrid aún no ha terminará hasta finales de septiembre, si bien Novillo ya ha hecho balance de la situación y ha señalado que se han registrado 211 incendios en los que se han calcinado más de 3.700 hectáreas, la inmensa mayoría de ellas en los incendios de Tres Cantos-Colmenar Viejo, Villamanta y Aranjuez.