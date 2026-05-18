Oposición vaticina que Ayuso podría perder la mayoría en 2027 y el PP confía en llegar a elecciones con "trabajo hecho"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han advertido al Partido Popular que los resultados en las últimas elecciones autonómicas, incluidos los de Andalucía, apuntan a que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, podría perder también su mayoría absoluta en las próximas elecciones, mientras que los 'populares' confían en llegar a los comicios haciendo gala del "objetivos cumplidos" y "trabajo bien hecho".

"Ayuso es un personaje absolutamente desgastado y de ninguna manera tendremos una mayoría absoluta en el próximo ciclo", ha manifestado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en rueda de prensa posterior a la Junta, donde ha abundado en que su partido se "dejará la piel" para imponer una nueva mayoría.

En este sentido, Bergerot ha señalado que los resultados electorales en Andalucía, pese a dar la victoria al PP, muestran que "la derecha retrocede" y "la izquierda avanza" aunque "no es suficiente". Así, ha abogado por "ampliar el espacio de la izquierda" reforzando la necesidad de "construir alternativas" más allá del Partido Socialista, "que es la pata que le está faltando a la izquierda en todo este ciclo".

Sobre este mismo asunto, la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha reconocido que las elecciones andaluzas no han sido favorables al PSOE, que ha cosechado su peor resultado histórico, si bien ha defendido que "cada elección es cada elección", y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, se "patea las calles y los barrios" para hacer frente a Ayuso.

"Óscar López lleva en Madrid más de un año pateándose las calles, pateándose los barrios. Está aquí denunciando los desmanes del Gobierno de la señora Ayuso. No solo los denuncia, sino que está proponiendo soluciones en Sanidad, en Vivienda, en Universidad", ha manifestado Espinar.

Por último, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha advertido a Ayuso de que "tome nota" de lo que ha ocurrido en Andalucía y el resto de comunidades autónomas que han ido a elecciones en lo que va de año, donde pese a las victorias del PP, necesita de los apoyos de Vox para poder gobernar.

"Ayuso debería tomar nota porque Madrid no es una burbuja, Madrid no va a ser una excepción eterna aunque algunos vivan convencidos de que las mayorías absolutas son indefinidas", ha advertido Moñino, que ha defendido el principio de "prioridad nacional" también para la región.

EL PP SE ACOGE A "EL TRABAJO BIEN HECHO"

Por su parte, preguntado por esta dinámica electoral, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha abundado en que en las futuras elecciones autonómicas "ocurrirá lo que decidan los madrileños", reconociendo en este punto la "tranquilidad" de los 'populares' ante el trabajo realizado tanto en la Asamblea como en el Gobierno regional.

"Un trabajo serio y riguroso, cumpliendo nuestro programa electoral y ofreciendo un proyecto de futuro para los madrileños. Desde luego vamos a dar el todo por el todo este año que queda para llegar con los objetivos cumplidos, con un buen proyecto para los próximos años para que podamos recabar nuevamente el apoyo de los madrileños", ha dicho.

Por otro, lado, al respecto de los resultados en Andalucía, el portavoz 'popular' ha felicitado al candidato Moreno Bonilla por la victoria y ha destacado la "bofetada histórica" al PSOE con su candidata, la exvicepresidenta María Jesús Montero. "Una vez más, el Partido Popular gana y Pedro Sánchez pierde", ha resumido.

Díaz-Pache ha aprovechado para arremeter contra un presidente del Gobierno "políticamente muerto" pero "atornillado al poder"; y un Partido Socialista que "en el pecado lleva la penitencia" por sus "muchos años de tolerancia con la corrupción" y "complicidad con la mafia".