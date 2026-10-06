La ORCAM abre este martes su temporada con la Tercera de Mahler bajo la batuta de Alondra de la Parra

Archivo - La directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Alondra de la Parra - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Tercera Sinfonía de Mahler abrirá este martes la temporada 2026/27 de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), que recorrerá desde el gran repertorio sinfónico hasta la creación contemporánea con 18 conciertos en el Auditorio Nacional y más citas en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Alondra de la Parra, directora titular y artística de la formación, dirigirá el concierto inaugural, 'La creación de un todo', a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Participarán la mezzosoprano Jennifer Johnston, el Coro de la Comunidad de Madrid, dirigido por Javier Carmena, y los Pequeños Cantores de la ORCAM, a cargo de Ana González.

La interpretación forma parte del recorrido con el que la formación aspira a abordar las grandes sinfonías del compositor austrobohemio. El programa volverá a escucharse el viernes, 16 de octubre, a las 19 horas en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

La temporada del Auditorio Nacional se distribuirá entre 13 conciertos del Ciclo Sinfónico y cinco de Tiempo de Cámara, todos a las 19.30 horas y en las salas Sinfónica y de Cámara, respectivamente.

DANZA, UN HOMENAJE A ABBADO Y MÚSICA NAVIDEÑA

El Ciclo Sinfónico continuará el 3 de noviembre con 'Coreografías sinfónicas', que reunirá obras de Alberto Ginastera, Thomas Enhco, Carlos Simon y Leonard Bernstein. De la Parra dirigirá esta propuesta con el bailarín Caleb Teicher, que incluirá el estreno en España del 'Concierto Tap', de Enhco, y las danzas sinfónicas de 'West Side Story'.

El 24 de noviembre llegará 'Amanecer en el recuerdo', bajo la dirección de Guy Braunstein y con Arantza Ezenarro, Silvia Tro Santafé, Peter Lodahl y Edwin Crossley-Mercer. La velada ofrecerá el estreno absoluto de 'Johannes Brahms-Der Sonnen Aufgang (La salida del sol)', un proyecto de Braunstein en memoria de Claudio Abbado.

La despedida del año será el 21 de diciembre con 'Resonancias de Navidad', dirigido por Iván López-Reynoso, con los Pequeños Cantores y el organista Juan de la Rubia. El programa combinará el 'Cántico de Jean Racine', de Fauré; 'Una Cantata de Navidad', de Honegger, y la Tercera Sinfonía de Saint-Saëns. Esta cita se repetirá el 22 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

FALLA, BEETHOVEN Y BRUCKNER PARA COMENZAR 2027

El 25 de enero, 'Evocación' reunirá a la Orquesta de la Comunidad de Madrid y al pianista Jorge Luis Prats bajo la batuta de Lina González-Granados. El repertorio incluirá 'Interludio y Danza' de 'La vida breve' y 'Noches en los jardines de España', de Manuel de Falla, junto a 'Imágenes', de Debussy.

De la Parra regresará el 15 de febrero con 'Memoria de un mundo', que combinará la 'Heroica' de Beethoven y el Concierto para oboe de Richard Strauss, con Albrecht Mayer como solista. El día 23, Marc Minkowski dirigirá 'Pasión y éxtasis', con la 'Misa Nelson' de Haydn y la Cuarta Sinfonía de Bruckner, conocida como 'Romántica'.

El 15 de marzo, Diego Matheuz se pondrá al frente de 'Duelo de sombras', con las voces de Jorge Puerta y Gustavo Castillo y obras de Antonio Estévez y Béla Bartók. El 12 de abril tomará el relevo Jean-Claude Casadesus con 'Arquitecturas del espíritu', dedicado al 'Gloria' de Poulenc y al 'Réquiem' de Fauré.

El 27 de abril, De la Parra dirigirá 'Amores imposibles', con el violinista Daniel Lozakovich y un programa que reunirá el Concierto para violín de Brahms y una selección de las suites de 'Romeo y Julieta', de Prokófiev.

ESTRENOS Y SOLISTAS PARA EL TRAMO FINAL

'Final del viaje' llegará el 11 de mayo bajo la dirección de Pablo González, con obras de Beethoven, Brahms y Chaikovski, entre ellas la Sexta Sinfonía de este último, la 'Patética'.

El 31 de mayo, la temporada ofrecerá el estreno en España de 'La reina roja', de Gabriela Ortiz, en una velada dirigida por De la Parra. El trompetista Pacho Flores interpretará el 'Concierto de otoño', de Arturo Márquez, que la Orquesta de la Comunidad de Madrid abordará por primera vez.

El Ciclo Sinfónico concluirá el 29 de junio con 'Geometrías sonoras', dirigido por Eduardo Strausser y con el violonchelista Narek Hakhnazaryan. El concierto estará dedicado a obras de Stravinski, Elgar y Shostakóvich.

CINCO CITAS CON EL CORO EN TIEMPO DE CÁMARA

El ciclo Tiempo de Cámara comenzará el 25 de octubre con 'Volver a creer', protagonizado por el Coro de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Javier Carmena. Sonará el 'Stabat Mater' de Dvorák en su versión de 1876, con Karina Azizova al piano.

Carmena volverá el 9 de diciembre con 'Esencias de Villancicos', que incluirá música de Britten, Zabel y Guinovart. El 5 de febrero, Heide Müller dirigirá 'Música para la eternidad', con un repertorio que reúne compositores como Schütz, Buxtehude, Pachelbel, Bach y Frank Martin.

El 25 de abril será el turno de Marcel Ortega i Martí con 'Alrededor del 27', dedicado a autores como Falla, Esplá, Rodrigo y Halffter. Florian Helgath cerrará el ciclo el 10 de junio con 'Las tres B', un programa dedicado a Beethoven, Brahms y Britten.