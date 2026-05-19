La ORCAM crece con Mahler, estrenos internacionales y más conciertos en una temporada "ambiciosa y abierta al mundo"

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ha presentado este martes su temporada 2026/2027, una programación "más ambiciosa, diversa y conectada con el presente", en palabras de su directora titular y artística, Alondra de la Parra, que combinará un repertorio sinfónico-coral con estrenos contemporáneos, nuevas producciones y un incremento de conciertos y artistas invitados.

La nueva temporada, dada a conocer en la sede de la Fundación ORCAM, contará con un total de 18 conciertos --13 del 'Ciclo Sinfónico' y 5 de 'Tiempo de Cámara'-- frente a los 14 de la campaña anterior, consolidando así la apuesta de la institución por ampliar su presencia en el Auditorio Nacional y reforzar su crecimiento artístico y de público.

En el acto de presentación han participado, junto a De la Parra, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano; la gerente de la Fundación ORCAM, María Antonia Rodríguez, y el director titular del Coro de la Comunidad de Madrid, Javier Carmena.

"Somos mucho más que una orquesta", ha reivindicado De la Parra, quien ha definido a la ORCAM como "una flor con muchos pétalos", en referencia a la JORCAM, los Pequeños Cantores, el Coro Abierto o los programas socioeducativos que llevan a cabo.

La directora ha destacado además la "gran respuesta del público" y el creciente interés por las actividades abiertas de la institución, que esta temporada ha superado los 1.400 abonados y las 6.300 entradas vendidas en su programación principal.

"LA ORCAM ASUME CON NATURALIDAD EL LUGAR PROTAGONISTA"

Por su parte, Mariano de Paco ha defendido que la ORCAM "asume con naturalidad el lugar protagonista que debe ocupar dentro de la vida cultural de la Comunidad de Madrid, de España y del mundo" y ha asegurado que la institución representa "la máxima responsabilidad con la excelencia" artística, el apoyo al talento joven y el servicio público de la cultura.

El consejero ha destacado además la dimensión internacional de la programación y su diálogo con Hispanoamérica. "Nuestra historia, nuestra lengua y nuestra cultura son comunes y son además un motivo de orgullo que nos hace cada vez más poderosos", ha afirmado.

La programación reunirá a 155 artistas en escena y 44 invitados de 19 nacionalidades distintas, entre directores, solistas, bailarines y cantantes, en una apuesta que De la Parra ha definido durante la presentación como "ecléctica, inclusiva" y abierta tanto al gran repertorio como al descubrimiento de nuevos sonidos.

En total, el repertorio recorrerá ocho grandes corrientes musicales --del barroco a la creación contemporánea-- e incluirá 63 obras, con especial presencia del repertorio hispano e iberoamericano y de compositores españoles como Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Ernesto Halffter o Albert Guinovart.

MAHLER, BRAHMS Y BEETHOVEN COMO EJES

Así, la nueva temporada alzará el telón el próximo 6 de octubre con 'La creación de un todo', concierto inaugural en el que la ORCAM interpretará la monumental Tercera Sinfonía de Gustav Mahler bajo la dirección de De la Parra, junto a los Pequeños Cantores y la mezzosoprano Jennifer Johnston.

Precisamente, Mahler será uno de los grandes protagonistas de la programación, dentro del objetivo de la directora de abordar el ciclo completo de las sinfonías del compositor austríaco. "Tenemos todos los ingredientes para hacer un ciclo Mahler completo", ha señalado.

Junto al universo mahleriano, la temporada girará también alrededor de Beethoven y Brahms. En este último caso, uno de los proyectos más singulares será 'Amanecer en el recuerdo', propuesta concebida por el violinista y director Guy Braunstein a partir de las cuatro sinfonías de Brahms, combinadas con coro y texto en homenaje a Claudio Abbado. "Es experimental, pero con el pasado", ha resumido De la Parra sobre esta reinterpretación escénica de la obra brahmsiana.

La ORCAM reforzará en la nueva temporada además su apuesta por la creación actual con dos estrenos en España: la Primera Sinfonía de la compositora mexicana Gabriela Ortiz y el 'Tap Concerto' del francés Thomas Enhco, una obra para claqué y orquesta que contará con la participación del bailarín estadounidense Caleb Teicher. "Para nosotros el compromiso con la música nueva es muy importante", ha subrayado la directora.

'TIEMPO DE CÁMARA' Y CUATRO GRANDES EFEMÉRIDES

Por otro lado, el ciclo 'Tiempo de Cámara' arrancará con el 'Stabat Mater' de Dvorák en su versión original de 1876, "más íntima y esencial", según ha explicado Carmena, y contará con la participación de la pianista Karina Sisova.

La programación coral recorrerá distintos estilos y épocas, desde el barroco alemán hasta grandes referencias de los siglos XIX y XX, con autores como Benjamin Britten o Beethoven, cuya presencia se vinculará además a la conmemoración de su aniversario.

Asimismo, el repertorio español tendrá un peso destacado a través de cuatro grandes efemérides: el centenario de la Generación del 27, el 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, el 90º aniversario de la muerte de Federico García Lorca y el 50º aniversario del fallecimiento de Óscar Esplá.

Entre los directores invitados figuran nombres como Iván López-Reynoso, Lina González-Granados, Diego Matheuz, Marc Minkowski o Jean-Claude Casadesus.

El Coro de la Comunidad de Madrid tendrá de este modo un papel central a lo largo de toda la temporada, tanto en el 'Ciclo Sinfónico' como en 'Tiempo de Cámara', con programas que incluirán obras como el Réquiem de Fauré, la 'Gloria' de Poulenc o la 'Sinfonía de los Salmos' de Stravinsky. Además, la ORCAM mantendrá su presencia en la temporada lírica del Teatro de la Zarzuela, del que es orquesta titular desde 1998.

ABONOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

La renovación de abonos para la próxima temporada podrá realizarse del 25 de mayo al 14 de junio, con solicitud de mejoras entre el 15 y el 17 de junio. Los interesados podrán tramitar sus solicitudes en la tienda online, así como en Teatros del Canal y en sede de la ORCAM (con cita previa).

Los nuevos abonos estarán disponibles a partir del 17 de junio, vía online o en la sede de la ORCAM con cita previa, y las entradas individuales se pondrán a la venta el 13 de julio a través de la tienda online de la Fundación y en la taquilla del Auditorio Nacional de Música.